Le Saaremaa I rentre dans le quai de Godbout

Le Saaremaa I est entré en collision avec le quai de Godbout alors qu’il s’apprêtait à accoster vers 10 h 15. C’est la deuxième fois que cela se produit en un peu plus d’un an.

Des citoyens habitant tout près des installations de la Société des traversiers du Québec (STQ) ont entendu le vacarme produit par l’impact.

Sur sa page Facebook, la STQ confirme que les passagers et les membres d’équipage sont en sécurité et que personne n’a été blessé. Les piétons et les automobilistes ont pu débarquer en toute sécurité.

Le service est interrompu jusqu’à nouvel ordre. » Nous n’en savons pas plus sur les causes de cet incident pour le moment ni sur la durée de l’arrêt de service. L’enquête commence et nous ne commenterons pas plus pour le moment « , écrit la STQ, tout en promettant de faire une mise à jour dès que possible.

Le Saaremaa I était en service à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout depuis un mois afin de prendre la relève du F.-A.-Gauthier pendant sa période d’arrêt technique.

On se souviendra qu’en septembre 2019, une erreur humaine était à l’origine de l’impact du navire avec la rampe d’embarquement au quai de Godbout. En février de la même année, l’Apollo avait également heurté le même quai.