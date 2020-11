Une aide de plus d’un million $ pour les SADC de la Côte-Nord

Le gouvernement du Canada a annoncé un soutien financier de plus de 23 millions $ pour les SADC (Société D’aide au Développement des Collectivités) du Québec. Les SADC de la Côte-Nord obtiennent pour leur part 1 056 648 $ du magot.

Cette aide est accordée dans le cadre du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) et a pour objectif d’appuyer les PME qui ont été durement touchées par la pandémie.

Par voie de communiqué, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), affirme qu’avec cet argent, les SADC pourront offrir aux entreprises des prêts à des conditions avantageuses et des conseils. Les SADC pourront également financer des projets de développement local.

Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, affirme : « Le gouvernement du Canada veut aider les petites entreprises de partout au Québec à s’outiller pour qu’elles puissent rebondir avec vigueur après la crise économique. Grâce à cette aide financière, les SADC et les CAE pourront maintenir leur soutien aux entrepreneurs et aux

commerçants de leur région. »

Sur la Côte-Nord, il y a trois SADC, soient celle de la Manicouagan, de la Haute-Côte-Nord et de la Côte-Nord.