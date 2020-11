Les mains dans la pâte, la tête tranquille

C’est un témoignage percutant qu’a livré Danielle Harvey, l’une des trois fondatrices de la Coop à l’Emportée de Tadoussac, lors du point de presse virtuel organisé par les trois SADC de la Côte-Nord et Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly.

Alors qu’elles avaient amorcé un agrandissement de leur commerce, les propriétaires de la Coop à l’Emportée ont été contraintes de fermer en pleines rénovations, malgré que la boulangerie artisanale était considérée comme service essentiel.

« On n’a pas choisi la bonne année pour agrandir, constate Mme Harvey. Les rénovations ont été stoppées avec la pandémie ».

Ouvert de coutume de mai à octobre, l’entreprise saisonnière a pu rouvrir ses portes seulement le 5 juin, amputant ainsi ses opérations de près d’un mois.

Fonctionnant à horaire réduit avec cinq employés en raison de la pandémie, les entrepreneures n’ont eu d’autre choix que d’agrandir leur équipe à dix employés trois semaines plus tard, en raison de l’affluence à Tadoussac.

« La SADC a été là dès le début de notre coopérative de travailleuses, il y a près de 10 ans », affirme Danielle Harvey.

Et ce, autant pour le financement mais surtout pour l’accompagnement. « La SADC nous a facilité la vie et nous a permis en tant que travailleurs saisonniers, de produire et de ne pas se casser la tête. Nous avons besoin d’avoir les mains dans la pâte au lieu d’administrer la paperasse. »

Rapidité d’intervention

Au moment d’aller sous presse, il était impossible pour madame Harvey de chiffrer l’aide reçue dans le cadre du programme FARR (première phase) puisque des demandes étaient toujours en cours.

Cependant elle s’est empressée de souligner la rapidité d’intervention de l’équipe de la SADC HCN, mettant à leur disposition une contribution non remboursable « pour nous aider à fonctionner, trouver les bons programmes nous permettant de bien s’enligner en cette période de turbulences ».

1 M$ de plus pour les SADC de la Côte-Nord

Les trois SADC de la Côte-Nord recevront une somme de 352 039 $ chacune dans le cadre du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR 2.0), en guise de deuxième phase de soutien aux entreprises qui n’ont pas eu accès aux programmes gouvernementaux et qui sont les plus touchées par la pandémie.

En point de presse virtuel tenu le 5 novembre, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles Mélanie Joly, estime que grâce à cette seconde étape d’aide financière, « versée avec diligence », les SADC et les CAE pourront maintenir leur soutien aux entrepreneurs et aux commerçants de leur région.

« Ceux-ci créent et maintiennent des emplois de qualité et le gouvernement s’engage à les accompagner. Nous avons été là durant la première vague de la pandémie avec des mesures concrètes et nous serons là pour les aider au fur et à mesure que la situation sanitaire évolue », a-t-elle répondu, quant à l’éventualité qu’une phase 3 soit instaurée si la crise se prolonge.

Bilan de la première phase

Rappelons que du 1er juin au 31 août, ce sont plus de 3,3 M$ qui ont été versés à 145 entreprises et 5 projets collectifs nord-côtiers dans le cadre de la première phase du programme FARR-PDC.

« Nos professionnels et administrateurs bénévoles ont travaillé avec agilité pour aider rapidement les entrepreneurs et nos collectivités à faire face aux conséquences de la COVID-19. Je suis très heureuse de cet appui supplémentaire du gouvernement fédéral qui nous permettra de poursuivre nos efforts », a déclaré Viviane Richard, présidente de la SADC Manicouagan, lors de son intervention devant les représentants des SADC de la région et le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.