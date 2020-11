Soutien financier de 440 000 $ au Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants

Le Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN) s’est vu attribuer une somme non remboursable de 440 000 $ par l’entremise du programme d’aide à l’entrepreneuriat du gouvernement du Québec ce mercredi 18 novembre.

Cette contribution financière permettra au regroupement de préparer et d’offrir une gamme de services de marketing, de promotion et de comptabilité abordable pour aider les petits organismes du milieu des festivals à faire face au contexte économique actuel tels que le Festival de la Chanson de Tadoussac.

« C’est très intéressant puisque le REFRAIN pourra faire ses bases et bien représenter les intérêts de ses membres », d’affirmer Julien Pinardon, directeur du Festival de la Chanson de Tadoussac.

Le cœur du projet est une « plateforme Web qui permettra de promouvoir chaque membre, les bons coups et ainsi augmenter les retombées économiques pour les festivals », explique M. Pinardon, en entrevue téléphonique.

Mentionnons que le REFRAIN est un tout nouveau regroupement créé en avril 2020.

« Ç’a commencé par une table ronde virtuelle où tout le monde partageait ses idées et où on vivait tous les mêmes inquiétudes. Ç’a fait boule de neige et l’engouement a permis la création du regroupement », raconte le directeur du festival tadoussacien.

« On veut mettre en commun les forces de chacun de ses événements. Il se passe beaucoup de choses intéressantes et pas seulement à Québec ou à Montréal », a d’ailleurs lancé la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, lors de l’annonce du financement plus tôt aujourd’hui.

Le REFRAIN a pour mission de rassembler les intervenants socioéconomiques et de valoriser les organismes à but non lucratif qui organisent des festivals et des événements publics en tant qu’acteurs incontournables du développement économique régional.