L’APIC prend de l’expansion

Afin d’offrir plus de services à la population de la Haute-Côte-Nord et dans le but de répondre à la demande grandissante, l’Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Haute-Côte-Nord déménage et agrandit son équipe en embauchant une deuxième ressource.

« L’organisme a dû déménager puisque le local était trop petit pour 2 personnes et ne respectait plus le principe de confidentialité, précise Marie-France Imbeault, coordonnatrice. De plus, les nouveaux locaux qui sont situés au 27 B 2ième avenue à Forestville seront plus facile d’accès aux personnes âgées. »

L’Apic Haute-Côte-Nord est un organisme communautaire dédié à la consultation budgétaire et la défense des droits, elle offre de l’information et de l’aide sur les questions de budget, l’endettement, protection des consommateurs, etc.

Les services sont gratuits et s’adressent à toute la population de la MRC de la Haute-Côte-Nord.