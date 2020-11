Le CAVAC Côte-Nord lance un recueil de créations

C’est dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels que le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Côte-Nord a procédé au lancement virtuel d’un recueil de créations ayant pour titre Reconnaître le courage et renouveler l’engagement.

Le recueil d’une cinquantaine de pages contient des témoignages de victimes d’actes criminels, mais aussi des créations artistiques comme des photos. Des intervenants ont aussi participé à la rédaction de certains textes. Lors du lancement virtuel tenu le mardi 24 novembre, certaines personnes ont lu des extraits de leur texte qui se retrouve dans le recueil.

Selon Isabelle Fortin, directrice du CAVAC Côte-Nord, ce projet a notamment pour objectif de montrer aux victimes d’actes criminels qu’il y a de l’espoir et qu’il y a de l’aide pour eux. Le recueil a été créé pour offrir un espace d’expression pour reconnaître le courage des victimes d’actes criminels. Les artisans derrière le projet ont aussi accordé beaucoup d’importance à l’apparence du recueil pour qu’il soit beau. Mme Fortin explique : « On voulait rendre honneur aux victimes et on voulait qu’elles soient fières de voir leur contribution dans le recueil.»

Pour ceux qui souhaitent se procurer le recueil, il est disponible dans tous les points de services du CAVAC sur la Côte-Nord.