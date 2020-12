Chevaliers de Colomb – conseil 3117 : la Guignolée se poursuit

Dans le cadre de la campagne des paniers de Noël, les Chevaliers de Colombier – conseil 3117 récolte des dons et des denrées les lundis, jeudis et samedis, de 8 h à 16 h, jusqu’au 14 décembre.

Puisque le porte-à-porte a été annulé en raison de la pandémie, les gens qui désirent faire des dons de denrées ou d’argent sont invités à se rendre au local des Chevaliers, situé au 134 rue Blouin à Forestville.

Pour ceux et celles qui appréhendent la période des Fêtes et voudraient recevoir un panier de Noël, l’inscription doit être acheminée au Centre d’action bénévole le Nordest d’ici le 12 décembre.

Bon an mal an, ce sont en moyenne entre 80 et 85 paniers qui sont distribués aux familles et personnes dans le besoin de Colombier et Forestville par les Chevaliers en collaboration avec le comité sur lequel siègent des représentants du Centre d’action bénévole Le Nordest, le CLSC de Forestville, l’Association Marie-Reine de Forestville et le Comité solidarité et partage de la Fabrique St-Luc de Forestville.