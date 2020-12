Johanne Savard quitte ses fonctions après 35 ans de services

Par communiqué émis la semaine dernière, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, confirmait que sa présidente-directrice générale adjointe, Johanne Savard, quittait ses fonctions pour la retraite le 1er décembre, après une carrière professionnelle de plus de 35 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux.

En poste depuis le 1er avril 2015, madame Savard a été nommée par le ministre de la Santé et des Services sociaux lors de la création des CISSS et CIUSSS. Elle met ainsi un terme à une carrière fructueuse, ayant gravi les échelons à différents postes clés de l’organisation.

Titulaire d’un baccalauréat en sciences de la santé et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en administration sociale, la Forestvilloise a débuté sa carrière en 1983 comme infirmière en Haute-Côte-Nord.

Dès le début des années 1990, elle a occupé diverses fonctions en gestion dans le réseau, notamment au sein de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, où elle a été directrice des immobilisations, des services préhospitaliers d’urgence et de l’optimisation de 2010 à 2014, puis directrice régionale des ressources financières, matérielles et du développement nordique.

Le président-directeur général par intérim du CISSS de la Côte-Nord, Claude Lévesque, a souligné l’inestimable contribution de Mme Savard tout au long de sa carrière.

« Je joins ma voix à l’équipe de direction et aux membres du conseil d’administration pour remercier Mme Savard pour son apport majeur à l’offre de service de santé dans la région. Toujours soucieuse de placer les intérêts des usagers au cœur des décisions, elle a su se démarquer par son grand humanisme et son écoute », a-t-il soutenu.

Le processus de recrutement pour lui trouver un successeur est en cours. Le nom du prochain président-directeur général adjoint sera annoncé ultérieurement, dès que le processus sera complété.