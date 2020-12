Forestville officialise le contrat de déneigement aux Excavations A. Savard

Les élus de Forestville ont accordé hier soir en séance ordinaire du conseil municipal, le contrat de déneigement des rues, de certains trottoirs et des bornes fontaines à l’entreprise Les Excavations A. Savard de Forestville pour un montant de 1 514 971 $.

À l’occasion de ce deuxième appel d’offres comprenant trois possibilités (1 an, 2 ans et 3 ans), c’est le contrat de trois ans assorti de deux années d’options qui a été choisi.

La mairesse de Forestville Micheline Anctil, a profité de l’occasion pour préciser que l’attribution de ce contrat est «

soumis à des règles et processus rigoureux régis par la Loi. »

Elle a rappelé que le premier appel d’offres du 11 septembre était basé sur un devis public qui précisait les travaux et les équipements requis. « C’est un document public, tous les soumissionnaires y avaient accès. »

Lors de l’ouverture des soumissions le 23 octobre, il s’est avéré que Les Excavations A. Savard ont proposé leurs services pour ces trois années de contrat à 2 257 129 $ tandis que l’entreprise Jean Fournier de Baie-Comeau, a soumis une proposition de 1 999 575 $.

Tel que prescrit, la Ville a mandaté un cabinet d’avocats pour faire l’analyse des soumissions et valider leur conformité. « Il s’est avéré que l’une des deux soumissions, en l’occurrence la plus basse, n’était pas conforme au devis. L’entreprise n’a pas fourni les preuves nécessaires, en date de la soumission des devis, afin de confirmer qu’elle était propriétaire ou locataire de certains équipements. Nous avions deux options : négocier le prix avec le seul soumissionnaire ou rejeter les soumissions. La seule soumission conforme déposée était trop onéreuse, dépassement largement les estimations effectuées, alors que pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, il

en avait coûté 318 941$ taxes. »

Le 4 novembre, le conseil a donc rejeté la seule soumission afin de retourner sans tarder en appel d’offres. Afin de s’assurer que le service de déneigement soit effectué, un contrat temporaire a été attribué à Transport R. Lamarre et Fils pour la somme de 34 560$. Les Excavations A. Savard ont exigé à ce moment, 40 686 $ plus les frais d’exploitation et les taxes.

« Nous avons agi avec une grande diligence, nous nous sommes assurés d’avoir un service au meilleur prix avec les conformités. Ce sont des règles contractuelles édictées par le gouvernement, basées sur l’intérêt commun de nos citoyens. Nous devons respecter la capacité de payer de nos populations », a ajouté madame Anctil lors de la séance.

Le directeur général de la Ville de Forestville, Richard Duguay, confirme que certaines modifications ont été apportées au devis de ce contrat. « C’était effectivement plus détaillé, plus précis. Et je vous dirais que même depuis l’affichage du premier devis, le temps a passé et il y a eu des changements au niveau des lois. »

Micheline Anctil impute cette hausse d’environ 60 % entre le contrat de 2017-2020 et celui-ci, par la rareté de main-d’œuvre, le prix de l’essence et les hivers plus rigoureux. « Nous avons fait des comparatifs avec d’autres villes semblables et c’est un phénomène qui se répète. »