Le Père Noël est un service essentiel selon François Legault

Tout comme la fée des dents, le Père Noël fera la livraison des cadeaux cette année puisque «c’est un service essentiel », estime le premier ministre du Québec, François Legault.

« Le Dr Arruda, (directeur national de la santé publique) considère que le Père Noël est un service essentiel. Le Pôle Nord est encore vert, mais il faut rester à deux mètres de lui pour qu’il puisse continuer sa tournée », a lancé le premier ministre devant les enfants (journalistes). Il a aussi soutenu que « la pandémie n’a pas été facile pour nos enfants et leurs parents. Donc essayez d’être plus tranquille lorsque vous êtes dans la maison. »

La magie de Noël pourra encore opérer. Les enfants ont pu poser leurs questions au personnage mythique et à François Legault. Le Père Noël a expliqué pourquoi ils ne peuvent pas voir leurs grands parents cette année. Est-ce que le Père Noël a été vacciné contre la COVID-19 ? La réponse est oui. On voit que les enfants sont bien informés et pose des questions pertinentes.