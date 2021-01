La rivière Portneuf sous surveillance

Une équipe de la MRC de La Haute-Côte-Nord s’est déplacée sur le terrain le 5 janvier, afin de constater de visu l’état de situation des embâcles sur la rivière Portneuf, particulièrement le secteur de la chute à Boulé (chutes du 22 miles).

Bien que la MRC confirme que le niveau de l’eau a baissé d’un mètre au cours des derniers jours, la prudence est de mise pour les villégiateurs et motoneigistes qui circulent dans le secteur.

Dans un communiqué émis le 7 janvier, la préfète Micheline Anctil, confirme le niveau « encore très élevé » de la rivière, alors que certains chalets n’ont pu être visités.

Selon les informations partagées par la préfète, quatre habitations et terrains sont inondés alors qu’en aval, « le niveau d’eau demeure préoccupant », et la menace d’inondation à d’autres emplacements de villégiature lors de la fonte des neiges au printemps est appréhendée.

La MRC suivra l’évolution de la situation tout au long de l’hiver et en prévision du printemps, avec la collaboration des divers intervenants concernés.

Les villégiateurs et utilisateurs du territoire qui observent des changements à la situation sont invités à communiquer avec la MRC au 418 233-2102 / 1 866 228-0223 ou par courriel à info@mrchcn.qc.ca.

Les utilisateurs du territoire sont invités à la prudence et à s’assurer d’effectuer des déplacements sécuritaires puisque « certains secteurs peuvent être inaccessibles et dangereux en raison du mouvement des glaces et de l’eau. »