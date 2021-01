La MRC adhère au Défi Saint-Laurent

Première MRC au Québec à joindre le Défi Saint-Laurent à titre de partenaire d’engagement, la MRC de La Haute-Côte-Nord promet de redoubler d’efforts afin de promouvoir la réduction des plastiques à usage unique. Un phénomène qu’on ne peut plus ignorer et qui menace l’équilibre de notre écosystème.

À ce jour, par ses actions déjà entreprises, la MRC s’est vu attribuer le niveau 3 désigné « L’engagée », par le Défi.

« Le Défi Saint-Laurent est un programme de reconnaissance morale développé par Stratégies Saint-Laurent, qui reconnaît et encourage les efforts de réduction des plastiques à usage unique chez ses partenaires afin de contrer la problématique des microplastiques dans le fleuve SaintLaurent », explique Valérie Samson, conseillère en développement durable et économie circulaire à la MRC.

Les microplastiques sont des particules inférieures à 5 mm qui sont générées par la dégradation d’objets en plastique lorsque ceux-ci sont exposés au vent, à l’eau et/ou au soleil, ou encore, en se détachant des vêtements synthétiques lors du lavage.

« Ils se retrouvent alors dans nos cours d’eau et océans où ils menacent la biodiversité aquatique », précise madame Samson.

Un bon début

L’équipe de madame Samson a déjà une longueur d’avance puisque le Défi lui reconnaît plusieurs actions mises en place dans cet objectif de réduction des plastiques à usage unique.

Qu’on parle du Programme d’aide financière aux industries, commerces et institutions (ICI), du Programme de subvention aux citoyens à l’achat de couches lavables, protections menstruelles lavables et herbicyclage, des activités de sensibilisation et d’éducation sur les impacts des déchets plastiques, du Guide et accompagnement pour un événement responsable de même que la participation et le soutien aux opérations de nettoyage communautaire effectués sur tout le territoire, force est de constater que l’équipe de la MRC et proactive.

« Et ce n’est qu’un début, prévient la conseillère en développement durable et économie circulaire. Compte tenu de l’omniprésence du plastique dans notre quotidien et de son impact environnemental élevé, la MRC compte bien aller de l’avant en poursuivant ses efforts de réduction des déchets plastiques sur son territoire. »

Le Défi est également accessible aux citoyens, entreprises, écoles et municipalités.

En HauteCôte-Nord, six entreprises en font déjà partie : les Croisières AML, la Marina de Tadoussac, le Café Bar Gibard, le Café Kiboikoi, les Croisières Neptune et la ZEC de Forestville.

Pour en savoir plus sur le Défi, consultez : https://www.strategiessl.qc.ca/defi-saint-laurent.