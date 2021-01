Légère hausse du nombre d’élèves à l’Estuaire

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire enregistre cette année une légère hausse de sa clientèle au secteur jeunes, la deuxième en autant d’années et la troisième seulement depuis la fusion de 1998 qui avait entraîné le regroupement de deux commissions scolaires

Les 4 310 élèves inscrits en 2020-2021 représentent une hausse de 29 jeunes. C’est tout de même un peu moins que les prévisions de 37 au printemps 2019, précise l’organisation dans un communiqué.

Le préscolaire-primaire accuse une diminution minime de six élèves sur une clientèle de 2 540 élèves disséminés dans 21 écoles du territoire compris entre Baie-Trinité et Tadoussac.

Il faut noter qu’à peine 23 élèves fréquentent les écoles du secteur des Panoramas, soit celles de Franquelin, Godbout et Baie-Trinité. C’est 9 élèves de moins en un an, soit près de 30 % en moins.

À Baie-Comeau, les six écoles primaires enregistrent une clientèle plutôt stable avec à peine deux élèves de plus pour un total de 1 484 jeunes.

La MRC de Manicouagan compte 1 877 étudiants au préscolaire-primaire comparativement à 1 881 l’an dernier. Dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, il est question de 663 élèves, en baisse de deux.

Au secondaire

Au secondaire, la clientèle globale du centre de services scolaire augmente pour une deuxième année consécutive, après une diminution annuelle observée sur quelques années. La hausse est de 35 élèves, ce qui porte le nombre total d’étudiants à 1 770 jeunes.

À Baie-Comeau, l’école secondaire Serge-Bouchard enregistre un bond de 44 pour un total de 704 élèves tandis que la polyvalente des Baies accuse une baisse de 13, portant sa clientèle à 545 étudiants.

Pour leur part, la polyvalente des Rivières de Forestville et le pavillon Sacré-Cœur, de la municipalité du même nom, notent des hausses respectives de 11 et 4 élèves, ce qui donne 219 jeunes à l’une et 33 à l’autre. Soulignons que le dernier établissement accueille des élèves de première et deuxième secondaire seulement.

Enfin, la polyvalente des Berges de Bergeronnes connaît un recul de sa clientèle. Il s’élève à 13 pour un total de 235 élèves inscrits cette année.