Transmettre la passion de la chasse et de la pêche

Originaire de Portneuf-sur-Mer, Jordan Chouinard laisse de plus en plus sa marque dans le domaine de la chasse et de la pêche. Véritable passionné, il a réalisé un film cet automne dans lequel il initie le jeune Christopher Hovington à la chasse à l’orignal sur la Zec d’Iberville.

Ce film sera présenté cet hiver dans le cadre des quatre soirées Web de la Tournée de films Chasse et Pêche (TFCP) ainsi que dans une future émission de Bête de chasse, diffusée sur les ondes de RDS. Les prochaines soirées de la TFCP auront lieu les 27 février, 27 mars et 24 avril.

« Vers l’âge de 20 ans, je me suis associé à TFCP et j’ai commencé comme caméraman. Ensuite, je suis devenu guide et, cette année, j’ai pu réaliser mon premier film en tant que guide avec un caméraman», raconte Jordan Chouinard.

Le guide s’est assuré que son ami Robby Hovington et son fils Christopher réalisent une belle chasse.

« J’ai analysé le territoire avec une carte au courant de l’été et Robby et Christopher ont préparé les salines et les trails. Ç’a été un succès sur toute la ligne. Le jeune était très calme et il a récolté un magnifique orignal à l’arbalète lors de son premier avant-midi à moins de 15 pieds. C’était une expérience incroyable », se remémore-t-il.

Loin de vouloir vanter ses exploits, le jeune portneuvois de 24 ans souhaite plutôt communiquer sa passion et la transmettre à la relève comme l’ont fait ses parents et son cousin Jason Tremblay Morneau avec lui.

« Il y a de moins en moins de jeunes qui sont attirés par la chasse et la pêche et de moins en moins de personnes prennent le temps de partager leur passion », indique Jordan Chouinard.

Très jeune, Jordan a été initié au plaisir de la pêche avec son père au chalet familial à Portneuf-sur-Mer. Mais à partir de 12 ans, il est tombé en amour avec la chasse.

« J’ai passé mon permis d’initiation aux armes à feu et j’ai commencé à chasser le canard, le petit gibier et tranquillement l’orignal. À 16 ans, je suis devenu plus autonome et j’ai débuté le développement de mes techniques. »

Il ne se serait pas rendu aussi loin, selon lui, sans l’aide de Jason Tremblay Morneau, surnommé La Bête dans le milieu, qui est devenu son mentor.

« Il m’a appris 95 % de tout ce que je sais. C’est depuis cette année que je me développe de mon bord », soutient-il reconnaissant.

C’est d’ailleurs son mentor qui l’a recommandé pour tester des produits auprès de ProXpédition alors qu’il n’était âgé que de 16 ans.

Respect de la nature

Pour Jordan Chouinard, le respect de la nature est la pierre angulaire de la chasse et de la pêche.

« Je suis un maniaque, mais je respecte énormément la nature. Il faut choisir et non détruire », déclare-t-il en précisant qu’il se considère comme un chasseur de trophée. « Je peux voir une quarantaine d’orignaux dans ma saison de chasse mais je vais choisir celui que je vais abattre. »

Il préconise d’ailleurs les méthodes traditionnelles pour laisser encore plus de chance à la faune. Par exemple, il utilise un arc traditionnel afin de rehausser le défi de la chasse. Il est en voie d’acquérir un nouvel arc, fabriqué à la main par l’artisan Pierre Tremblay de st-Honoré, un des seuls fabricants au Québec.

Même si Jordan Chouinard est un véritable passionné, son premier objectif est de passer du bon temps.

« C’est pour m’amuser. J’adore communiquer avec la bête et comprendre ce qu’elle essaie de me dire à travers son langage. »

Il travaille donc également comme pêcheur sur un bateau de pêche commerciale dans son village natal.

D’autres projets sont à venir pour le jeune homme avec la TFCP et ProXpédition, entre autres, dont il ne peut en dévoiler davantage pour le moment.

En cette période de pandémie, alors que le moral est au plus bas, il invite les Nord-Côtiers à profiter de l’immense territoire qui les entoure pour se ressourcer à la pêche sur glace, tout comme lui.

Les jeunes intéressés à découvrir la chasse et la pêche, mais qui n’ont pas la chance d’avoir de guide dans leur famille ou amis, peuvent contacter Jordan Chouinard par Facebook.