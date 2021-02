William Lebel, nouveau président de la Fédération québécoise des coopératives forestières

L’industrie forestière connaît son lot de défis et le directeur général de La Nord-Côtière aux Bergeronnes, William Lebel, sera aux premières loges. Il assurera la présidence de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) dès le 13 février.

C’est le 27 janvier que l’ingénieur forestier a été élu président par ses pairs.

« Je siégeais déjà au comité exécutif, alors ça m’intéressait d’assurer la présidence », confirme M. Lebel, seul représentant de la Côte-Nord siégeant au conseil d’administration de la FQCF en 2021, après le départ d’un membre de la COFOR de Sacré-Cœur.

Parmi ses priorités, on retrouve la planification stratégique amorcée par la Fédération qui sera « intéressante pour tout le réseau », selon le nouveau président.

« Mon rôle sera de m’assurer qu’elle ait des retombées pour les membres de la Fédération », ajoute-t-il.

Également, la révision ciblée du régime forestier annoncée cet automne par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, fera partie des discussions tout comme le renouvellement des ententes avec le gouvernement.

« Le ministère parle de prévisibilité de ce qui se réalise sur notre territoire, de la stratégie de production de bois. Mais, à l’heure actuelle, en ce qui concerne les travaux sylvicoles non commerciaux, on a de la difficulté à saisir notre rôle. On ne se sent pas impliqués, alors qu’on devrait faire partie de la solution », soutient William Lebel.

Rappelons que la mission de la FQCF est de rassembler les coopératives forestières du Québec en plus de défendre leurs intérêts.

« Il faut maintenant utiliser cette force pour aller plus loin, pour l’ensemble de nos membres, de nos régions et de nos collectivités », de l’avis de M. Lebel qui succédera à Stéphane Gagnon à titre de président.

Pandémie

Est-ce que la pandémie a eu un impact sur les coopératives forestières? M. Lebel répond par la positive.

« On se considère quand même chanceux puisque nous avons été ciblés comme secteur prioritaire par le gouvernement. On a donc pu poursuivre nos activités et, par le fait même, voir un impact positif sur le recrutement. La pénurie de main-d’œuvre a été moins difficile la saison passée et on croit que ça va perdurer un petit peu. »

L’industrie forestière n’a pas particulièrement été touchée par les cas de COVID-19.

« Nous avons eu quelques cas dans le réseau, mais je crois que nous avons bien œuvré avec toutes les mesures afin de minimiser les impacts sur nos travaux », dévoile l’ingénieur forestier.

50e anniversaire

En 2021, la coopérative La Nord-Côtière célébrera ses 50 ans d’existence. Le directeur général ne sait pas comment l’événement sera souligné en raison de la crise sanitaire actuelle, mais il le sera d’une façon ou d’un autre.

Autre objectif annuel : « demeurer le plus gros joueur dans notre domaine sur la Côte-Nord », mentionne William Lebel, précisant que la coopérative bergeronnaise est maître d’œuvre de 50 % des travaux effectués dans la région et se situe dans « le top 10 au Québec ».

La Nord-Côtière embauche environ 120 employés annuellement.

Originaire de Sacré-Cœur, William Lebel a effectué ses études en ingénierie forestière avant de faire un retour en région en 2007.

Il a œuvré dans le domaine municipal quelques années, notamment à titre de directeur général de la MRC de La Haute-Côte-Nord, avant de se joindre à l’équipe de La Nord-Côtière en 2013. C’est un an plus tard qu’il a été promu comme directeur général.