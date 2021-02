Le Boréal Loppet en mode virtuel commence aujourd’hui

En raison de la pandémie de COVID-19, les organisateurs du Boréal Loppet ont décidé de faire de la 17e édition de l’événement une édition virtuelle.

Les 20 et 21 février, les participants sont invités à faire une sortie en skis de fond, vélo, raquettes ou course à pied, au moment qui leur convient.

Afin de prouver leur participation, ils doivent se prendre en photo ou vidéo et l’envoyer sur la page Facebook du Boréal Loppet. Il est aussi important de préciser la distance parcourue, mais le temps réalisé est facultatif.

Comme la compétition se déroule en mode virtuel, il est possible d’y prendre part de sa ville respective. À Forestville, les compétiteurs partiront du club de ski, sur la route 138 pour la raquette, et le ski, la course à pied auront lieu dans les rues.

Quant au vélo fatbike, les adeptes peuvent utiliser la piste située au club de golf Le Méandre ou les sentiers de leur choix.