COVID-19 : test de dépistage obligatoire pour les personnes arrivant du Labrador

Depuis quelques jours déjà, le protocole de gestion des entrées dans les territoires isolées en lien avec la COVID-19 s’applique maintenant à toutes les personnes qui proviennent de Terre-Neuve-et-Labrador et qui désirent entrer sur le territoire de la Côte-Nord.

Ce protocole s’applique pour toute personne arrivant du Labrador ou de Terre-Neuve et désirant entrer en Basse-Côte-Nord, en Minganie ou dans la MRC de Caniapiscau. C’est d’ailleurs le même que pour ceux qui proviennent des autres régions du Québec ou d’ailleurs au Canada.

Il faut d’abord appeler le 1 877 644-4545 pour prendre un rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19 à l’arrivée et après 7 jours. Il faut également respecter un confinement préventif de 7 jours, ce qui inclut les personnes sous le même toit, et éviter les interactions sociales pendant 14 jours.

Ce protocole ne s’appliquera toutefois pas pour les déplacements de moins de 24 heures par la route entre le Québec et le Labrador, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Dans les prochains jours, si ce n’est déjà fait, une brigade de sensibilisation de la Croix-Rouge sera déployée. Celle-ci sera présente pour recevoir les visiteurs à leur arrivée sur la Côte-Nord par avion et par traversier pour les informer sur les mesures sanitaires à respecter.

La Sûreté du Québec se fera aussi plus présente sur le territoire et entend bien faire des interventions policières afin de s’assurer du respect des règles, dont notamment le respect du couvre-feu et l’interdiction de rassemblements.

Les visiteurs qui arrivent de Terre-Neuve-et-Labrador sont invités à se rendre directement à leur travail ou à leur domicile. Pour ce qui est des travailleurs, un isolement en dehors des heures de travail est fortement recommandé.

Pour ce qui est des autres MRC de la Côte-Nord, soit La Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières, le CISSS demande à toute personne qui entre sur ces territoires de respecter un confinement préventif de 7 jours et d’éviter les interactions sociales pendant 14 jours. Ces recommandations s’appliquent aussi aux personnes vivant sous le même toit.