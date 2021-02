Le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire lauréat d’un prix de l’OPHQ

Le Centre d’éducation des adultes (CEA) de l’Estuaire remporte les honneurs de la septième édition du Prix À part entière, remis par l’Office des personnes handicapées du Québec et qui était tenu le 23 février en format virtuel par la webdiffusion en direct.

Animée par Ève-Marie Lortie, la cérémonie virtuelle était l’occasion de dévoiler les lauréats des différentes catégories de l’édition 2020 du Prix À part entière.

Le CEA de l’Estuaire était finaliste et a remporté un prix dans la catégorie Établissements d’enseignement soutenant la réussite éducative.

Rappelons que ce projet est celui d’intégration sociale et d’intégration socioprofessionnelle sur le territoire du centre de services scolaire pour les adultes ayant des limitations fonctionnelles. Il s’agit d’une collaboration entre le CEA, le Conseil des Innus de Pessamit, l’organisme Centre d’activités de la Haute-Côte-Nord et les services régionaux de santé et de services sociaux.

« Durant les derniers mois, les personnes non handicapées ont appris ce qu’était le confinement. Une réalité que connaissent bien, les personnes handicapées. Dans leurs cas, elle n’est pas que temporaire. Le Prix À part entière, c’est le Prix de celles et ceux qui déconfinent la vie et les espoirs de milliers de gens », écrit dans un communiqué Stéphane Laporte, porte-parole de l’événement.

Plus de détails à venir