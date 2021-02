Intercar prend davantage la route

La compagnie Intercar annonce le retour de ses autobus sur les routes pour plus de trajets interurbains, de la Côte-Nord, du Saguenay et de Québec.

« C’est avec beaucoup d’émotions et de fierté que nous annonçons aujourd’hui la reprise de plusieurs de nos trajets. Cette reprise sera graduelle et nous espérons pouvoir ajouter d’autres trajets/départs le plus tôt possible! Nous sommes très excités de pouvoir vous transporter de nouveau confortablement et en toute sécurité à bord de nos autocar », indique la compagnie sur sa page Facebook.

Dès maintenant, il y a départ de Havre-Saint-Pierre en direction de Sept-Îles du lundi au vendredi à 5h30 (direction inverse à 12h45) et de Saguenay vers Québec à 9h le vendredi et le dimanche (direction inverse à 14h30).

De nouveaux départs seront disponibles dès le 11 mars, soit entre le Saguenay et Québec (détails ICI).

À compter du 26 mars, il y aura un départ de Québec à destination de Baie-Comeau le vendredi et le dimanche à 9h45 et de Baie-Comeau vers Québec sur le coup de midi le samedi et le lundi. Pour le transport d’Intercar de Sept-Îles vers Baie-Comeau, il y aura départ du lundi au vendredi à 8h15. Pour le trajet inverse, ce sera les mêmes journées, mais à 16h45.

La mise en vente des billets pour ces nouveaux départs se fera dès le 1er mars sur le site Internet de la compagnie au intercar.ca.