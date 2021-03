Reportage d’Enquête sur le secteur forestier : Boisaco ne s’y reconnaît pas

Le Groupe Boisaco, situé à Sacré-Coeur, s’inscrit en faux en regard du reportage sur le secteur forestier qui a été présenté le 4 mars à l’émission Enquête sur les ondes de Radio-Canada. « Pour notre part, le portrait dépeint ne colle tout simplement pas à la réalité que nous connaissons et dont nous pouvons témoigner », déclare l’organisation par voie de communiqué.

Selon Boisaco, « il est inconcevable que l’on entretienne, encore et toujours, cette attitude de dévalorisation et de manque de respect, qui se perpétue depuis trop longtemps, à l’endroit des travailleurs et des entreprises qui œuvrent à la mise en valeur de la ressource ligneuse au Québec ».

Contrairement à l’image qui est véhiculée dans le reportage, tous les travailleurs et entreprises impliqués dans les opérations du Groupe se donnent corps et âmes en vue de valoriser cette extraordinaire ressource renouvelable qu’est la matière ligneuse.

« Tout cela est effectué dans le respect des principes de développement durable, tel qu’en font foi les certifications internationales qui sont applicables pour l’ensemble du territoire où nous intervenons », défend le communiqué de presse.

« Des auditeurs ayant œuvré un peu partout dans le monde nous ont mentionné à maintes reprises que, considérant l’ensemble des règles applicables et le souci porté à la protection de l’environnement, les pratiques forestières du Québec étaient considérées parmi les plus rigoureuses et avancées au monde », poursuit l’organisation.

Il est par ailleurs reconnu que la mise en valeur de la ressource ligneuse contribue à la lutte contre les changements climatiques, selon le document partagé également sur les réseaux sociaux.

Les présidents du Groupe Boisaco joignent donc leur voix pour soutenir « qu’il faut cultiver la fierté de ce qui est accompli et non l’inverse ».

Ils déclarent que leur organisation est basée sur la coopération et le partenariat et que leurs travailleurs sont très fiers de ce qu’ils accomplissent sur la Haute-Côte-Nord et au Saguenay.

« Parce que pour nous, ce qui est accompli, de la forêt jusqu’aux utilisateurs de nos produits, en passant par nos différentes unités de transformation, est bel et bien une grande source de fierté. »

Depuis maintenant 35 ans, fidèles à sa mission de développement socio-économique, Boisaco a créé diverses entreprises en vue de valoriser toujours davantage les volumes d’approvisionnements mis à sa disposition (granules, litière équestre, composantes de palettes, panneaux de portes, etc.).

« Tous les travailleurs et les entreprises qui œuvrent dans nos opérations de récolte et de transformation relèvent d’innombrables défis, jour après jour, pour ne pas dire qu’ils accomplissent des exploits, en vue de contribuer à cette valorisation. Le travail de ces derniers mérite d’être reconnu et valorisé », affirme la coopérative forestière.

Cette dernière invite tous les travailleurs, partenaires, entreprises, municipalités, MRC, associations ou autres, qui bénéficient des retombées de la mise en valeur de la ressource ligneuse québécoise et qui sont fiers de ce qui est accompli, à exprimer et à manifester haut et fort, tout comme elle, leur appréciation et leur fierté.

Rappelons que le Groupe Boisaco est une organisation qui appartient à ses travailleurs regroupés au sein de deux coopératives de travail, ainsi qu’à la communauté regroupée dans deux sociétés de placement.

Elle est spécialisée dans la réalisation des opérations forestières et la première transformation des essences résineuses, les sociétés apparentées Sacopan, Ripco et Granulco œuvrent dans la 2e et 3e transformation des sous-produits de Boisaco, alors que Bersaco et Valibois œuvrent dans la transformation des essences feuillues.

L’ensemble des activités du groupe génèrent environ 600 emplois directs.