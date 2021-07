Attente au traversier : une bonne nouvelle, dit la STQ

La Société des traversiers du Québec estime que l’attente de plusieurs heures au traversier de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine est « une bonne nouvelle ».

Une vidéo permettant de constater une file d’attente de plusieurs kilomètres à Baie-Sainte-Catherine a été massivement partagée sur les réseaux sociaux. Pendant plus de quatre minutes, son auteur filme des files de voitures tout en roulant dans la direction opposée. Elle a été captée dimanche, vers 17h. Depuis, des milliers de personnes l’ont partagé.

La Société des traversiers du Québec (STQ), de son côté, assure que ces temps d’attente n’arrivent pas souvent. Certaines périodes dans l’année et certaines heures sont propices à un plus grand achalandage. En temps normal, il y a très peu d’attente, assure l’organisation.

Un porte-parole de la STQ, Bruno Verreault, précise que la circulation massive était attendue pour la saison estivale. La traverse fonctionne à capacité maximale, avec deux navires pouvant embarquer jusqu’à 110 véhicules.

Pour M. Verreault, les longs temps d’attente représentent le développement du tourisme et de l’économie.

« C’est une bonne nouvelle en soi, parce que la saison touristique est très forte. Donc, ça fait même le bonheur des gens qui travaillent dans l’industrie », exprime-t-il. « C’est de l’argent de l’extérieur qui vient dans la région. »

La STQ recommande aux usagers de la route d’adopter certaines habitudes pour favoriser une circulation plus fluide. Elle suggère d’éviter de prendre la traverse entre 11h et 18h, les heures les plus achalandées. La STQ propose aussi aux voyageurs de consulter les caméras du ministère de Transports sur quebec511.info, afin de vérifier les temps d’attente.

Mauvaise publicité

Le porte-parole de Coalition 138, Guillaume Tremblay, a affirmé que ces grands temps d’attentes étaient appréhendés.

« Ce qui risquait d’arriver, bien, ça se confirme malheureusement », a-t-il raconté.

À son avis, cela aura des effets négatifs sur le développement touristique de la Côte-Nord.

« Ça ne nous laisse pas une bonne carte de visite », a déclaré M. Tremblay.

Il croit que l’attente au traversier vient perturber les vacances des visiteurs. Les commentaires qu’ils donneront à leurs proches à leur retour seront teintés du désagrément de la traverse, estime-t-il.

« L’achalandage touristique risque d’augmenter aussi, ce qui est une très bonne nouvelle pour la Côte-Nord, mais si les gens sont obligés d’attendre deux heures, deux heures et demie pour pouvoir accéder à notre territoire, bien ça ne fait pas de la bonne publicité », a exprimé le porte-parole.

La Coalition 138 travaille sur le projet de la construction d’un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine depuis plusieurs années. Leurs arguments principaux pointent les enjeux de sécurité routière et de nuisance à l’économie.

« Les arguments sont encore plus importants que jamais! », a souligné M. Tremblay.

Le porte-parole explique que les convois d’une centaine de véhicules qui sortent du bateau se suivent longtemps dû à la construction sur la 138, ce qui pourrait être une source d’accidents.

Il met en lumière l’entrave au développement économique que représente la traverse. Cette dernière découragerait des entreprises d’exportation à faire affaire sur la Côte-Nord. Le traversier met aussi des bâtons dans les roues au domaine touristique, selon M. Tremblay.

Il affirme que le projet pourra uniquement avancer si le gouvernement s’y intéresse.

« À date, la volonté politique est insuffisante. C’est ce que l’on constate avec le gouvernement actuel. »

La prochaine campagne électorale sera un moment de sollicitation pour la Coalition 138.

– Avec la collaboration de Emy-Jane Déry