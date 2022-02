Salon du livre de la Côte-Nord 2022 : retour du volet jeunesse

Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) fera une place importante à la jeunesse lors de sa 38e édition avec trois activités destinées aux jeunes.

Tout d’abord, les journées du jeudi 12 et du vendredi 13 mai proposeront une programmation toute spéciale pour la jeunesse. Les jeunes de la Côte-Nord pourront assister à des animations, discuter avec leurs auteurs ou illustrateurs préférés et même faire dédicacer un livre.

La Tournée littéraire jeunesse Hydro-Québec effectue son retour cette année. 13 auteurs et autrices iront à la rencontre des élèves des écoles primaires et secondaires de Tadoussac à Sept-Îles. De ce groupe, deux autrices proviennent de la Côte-Nord. Il s’agit de Kristina Gauthier-Landry et Natasha Kanapé-Fontaine.

Finalement, des rencontres virtuelles seront elles aussi de retour. Elles permettront de proposer des animations virtuelles pour les écoles situées à l’est de Sept-Îles.

Le SLCN invite donc les enseignants à inscrire leur classe à l’une ou l’autre de ces trois activités. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site Web du SLCN.

Le (SLCN) tiendra sa 38e édition à l’aréna Guy-Carbonneau de Sept-Îles du 12 au 15 mai 2022.