Beauce Carnaval viendra à Sept-Îles

Le calendrier de la tournée de Beauce Carnaval comprend un arrêt à Sept-Îles.

Les fervents de manèges, de jeux forains et de barbe à papa, entre autres, pourront pleinement en profiter du 1er au 5 juin.

Ça passera comme à l’accoutumée dans le stationnement derrière les Galeries Montagnaises à Sept-Îles/Uashat.

L’horaire pour les trois premiers jours, soit les mercredi, jeudi et vendredi, 1, 2 et 3 juin, sera de 18h à 22h. Le samedi, il sera possible de s’amuser de 12h30 à 22h30 et le dimanche de 12h30 à 17h.

Avant Sept-Îles, Beauce Carnaval se sera arrêté à Baie-Comeau du 25 au 29 mai.