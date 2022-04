Un camion électrique pour le Grand Nord

Marc Beaubien, directeur général de la mine du Lac Bloom et Laurent Abbatiello président directeur général de TUGLIQ Énergie.

C’est sur le site du Lac Bloom de Minerai de fer Québec que sera mis à l’essai la première camionnette électrique adaptée aux climats nordiques.

C’est l’entreprise TUGLIQ Énergie qui est derrière ce projet de conversion de véhicule. Son président et directeur général, Laurent Abbatiello, explique que dans le contexte actuel où il est très difficile d’obtenir un véhicule électrique et que ceux-ci ne sont pas vraiment conçus pour évoluer dans le Grand Nord, l’option de convertir des véhicules à moteur à essence en véhicules électriques est très intéressante.

Le véhicule qui sera utilisé par Minerai de fer Québec comprend plusieurs technologies qui permettront à celui d’évoluer en situation nordique. On retrouve un système de gestion thermique de la batterie et de l’habitacle qui permettra d’assurer l’autonomie du véhicule du véhicule par grand froid et assurera de garder au chaud le personnel.

Le véhicule est conçu sur la base de la plateforme GMC/Chevrolet 2500 HD.

Marc Beaubien, directeur général de la mine du Lac Bloom, souligne que le produit de TUGLIQ se démarque en raison du système de chauffage.

« Contrairement aux autres camionnettes qui n’ont pas vraiment de système de chauffage d’appoint, ce véhicule en a un. De plus, l’aspect sécurité est très important pour nous. On pense à des situations où nos employés doivent travailler à des températures de -35 degrés. À un certain moment, ils doivent se réchauffer dans leur véhicule, ce qui produit des gaz à effet de serre. Avec ce véhicule de TUGLIC, il y a un chauffage d’appoint. C’est vraiment adapté au travail nordique », affirme M. Beaubien.

Pour Minerai de fer Québec, l’acquisition d’une camionnette électrique, et possiblement d’autres plus tard, s’inscrit dans l’objectif de réduire la production de gaz à effet de serre.

« L’électrification des processus, c’est ça qui nous permet de réduire en grande partie nos émissions de gaz à effet de serre, donc c’est pour cela qu’on a embarqué dans ce projet », affirme Marc Beaubien.

Pour M.Abbatiello, la technologie de gestion thermique de la batterie pourrait intéresser de nombreuses entreprises dans le nord et même dans notre région dans le futur.

« L’enjeu de la gestion thermique de la batterie des véhicules électriques est présent plusieurs mois par année au Québec. Oui, on pourrait penser que des entreprises ou même des municipalités comme Sept-Îles qui a une grande flotte, pourraient être intéressées d’effectuer la conversion de leurs véhicules », indique le PDG de TUGLIQ.