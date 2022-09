Panne de Telus : les travaux se poursuivent

La panne qui affecte le réseau de Telus à Sept-Îles et Port-Cartier se poursuit toujours. Elle touche la téléphonie, le câble et l’Internet. Photo courtoisie

Dans une mise à jour effectuée vendredi midi, Telus assure que ses techniciens sont à l’oeuvre et ne ménagent aucun effort pour rétablir le service de communication sur la Côte-Nord le plus rapidement possible.

L’entreprise rappelle que l’interruption, qui a débuté ce matin, » serait liée à deux bris du réseau entre Port-Cartier et Baie-Trinité causées par un incendie ainsi que par des travaux d’une tierce partie « .

En début de journée, on croyait bien pouvoir rétablir le service d’ici l’heure du dîner, mais ce fut impossible.

Telus dit collaborer avec les autorités pour sécuriser les lieux et note la complexité des travaux de réparation et de fusion de fibre optique.