Dernier appel de projets dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales de la MRC HCN

La MRC de La Haute-Côte-Nord annonce le dernier appel de projets dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).

Ce fonds est destiné à soutenir les initiatives et pratiques innovantes ayant pour but de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les projets doivent démontrer les impacts escomptés par rapport à cet objectif.

Les organisations admissibles ont jusqu’au 10 octobre pour déposer leur projet. Quant à la réalisation, ces derniers devront être complétés avant le 15 mars 2023.

Pour connaître les modalités au dépôt d’une demande, les organisations sont invités à contacter Geneviève Dick, conseillère au développement des communautés, à l’adresse conseillerdc@mrchcn.qc.ca ou par téléphone, au 418 233-2102, poste 235.

Il est également possible de consulter la Politique du Fonds québécois d’initiatives sociales dans les sections Fonds et Programmes et Développement social du site Web.