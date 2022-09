Marilène Gill dénonce le retard de la réforme de l’assurance-emploi

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, dénonce par voie de communiqué « le gouvernement fédéral qui abandonne encore une fois des milliers de travailleurs en renonçant à une réforme de l’assurance-emploi ».

Celle-ci rappelle que le 25 septembre, les mesures temporaires mises en place pendant la pandémie, « allégeant les critères d’admissibilité et reflétant davantage la réalité des travailleurs », prendront fin, ce qui provoquera un retour à l’ancien régime.

« Si des mesures temporaires avaient été mises en place, c’est parce que le programme est plein de trous et de lacunes. Un retour à l’ancien régime signifie que six travailleurs sur dix n’auront pas accès aux prestations. C’est un retour au trou noir pour les travailleurs saisonniers ainsi qu’à l’imposition de critères d’admissibilité qui pénalisent trop de travailleurs et qui ne reflètent pas leur réalité », affirme l’élue bloquiste qui réclame une réforme globale et immédiate du programme.

Notons que Mme Gill n’est pas la seule à faire cette réclamation à la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough.

De nombreux groupes de défense des travailleurs et syndicats interpellent le gouvernement depuis la fin de l’été pour demander une prolongation des mesures temporaires.

« Partout au Québec et dans les autres provinces, les groupes demandent que la ministre agisse afin de rassurer les travailleurs et les chômeurs. Il est inadmissible de les laisser face à une telle incertitude. Le gros minimum serait de prolonger les mesures d’allègements », conclut la députée de Manicouagan.