Le Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC doit composer avec la tempête

Dans les souvenirs de plusieurs hockeyeurs, il y a souvent eu une tempête lors du Tournoi Fer-O. La 44e édition n’y échappe pas. Si tout se passe bien jusqu’à maintenant au niveau des parties, le portrait pourrait changer d’ici la fin de journée.

La fermeture de la route 138 entre Godbout et Sept-Îles et entre Maliotenam et Mingan pourrait être problématique.

« À date ça se passe bien, mais en fin d’après-midi et en soirée, il pourrait y avoir des matchs annulés », a indiqué Yan Leblanc, président de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles (AHMSI), qui chapeaute l’organisation du Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC.

Si plusieurs équipes de l’extérieur sont déjà rendues, d’autres doivent composer avec la fermeture de la route. Des clubs de Baie-Comeau et de Fermont ne sont pas encore à Sept-Îles. Pour les formations de Port-Cartier à l’horaire plus tard aujourd’hui, si la route est de nouveau accessible, elles pourront se rendre plus rapidement.

L’organisation ne peut toutefois revoir l’horaire. « C’est plein partout. On ne peut reprendre un match pour une équipe et ne pas le faire pour une autre. On ne veut pas créer de chicane. Ça va être égal pour tout le monde », a précisé M. Leblanc.

L’AHMSI a d’ailleurs publié une politique d’annulation d’un match en cas de tempête.

Si une des 2 équipes se présente et que l’autre équipe n’a pu se présenter. L’équipe qui s’est présentée est déclarée gagnante. Le point franc jeu lui est donc accordé.

Si aucune des 2 équipes ne se présente, un tirage au sort sera effectué pour déclarer l’équipe gagnante. À ce moment aucun point franc jeu ne sera accordé.

Les gérants des formations qui sont bloqués par la route sont invités à communiquer avec l’Association via Messenger.