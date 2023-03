Marilène Gill témoigne pour la dénomination Côte-Nord – Nitassinan

Marilène Gill s’est fait entendre au Comité permanent de la Procédure et des Affaires de la chambre (PROC) à la suite de son désaccord avec la proposition de changer le nom de la circonscription pour Manicouagan – Uaphishka – Kawawachikamach. La recommandation finale de la Commission de délimitation des circonscriptions fédérales est Côte-Nord-Kawawachikamach – Uapashke.

La députée, forte de l’appui des chefs autochtones, des maires et des préfets de sa circonscription défend plutôt le nom Côte-Nord – Nitassinan, tout comme la population qui a été sondé.

« La démonstration est forte et objective que nous voulons un nom qui nous rassemble et qui nous unit est maintenant chose faite. La volonté des Nord-Côtiers est on ne peut plus claire : nous voulons choisir par nous-mêmes », souligne le communiqué de Mme Gill.

Le PROC fera suivre les témoignages d’opposition à la Commission de délimitation des circonscriptions fédérales qui prendra sa décision ultime à l’automne 2023. Le nouveau nom de la circonscription sera officiellement confirmé par décret. Aux prochaines élections fédérales, ce nouveau nom prendra effet.