Appel de projets pour favoriser le développement du TNO Lac-au-Brochet

Il est maintenant temps pour les organismes de déposer une demande d’aide financière dans le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour l’exercice 2023-2024 et de la Politique d’aide financière pour l’amélioration des chemins multiusages sur le territoire non-organisé (TNO) avant le 26 mai.

En ce qui concerne le Programme d’aménagement durable des forêts, un montant de 102 800 $ est disponible pour les initiatives visant à favoriser la mise en valeur et l’aménagement forestier.

Elles doivent permettre la réalisation des travaux d’aménagement forestier sur les territoires forestiers

résiduels sous entente de délégation de gestion ou encore le maintien et l’amélioration d’un réseau de chemins multiusages sécuritaire pour les divers utilisateurs du territoire.

Quant à la Politique d’aide financière pour l’amélioration des chemins multiusages sur le TNO, elle vient d’entrer en vigueur. Elle contient quatre volets dans lesquels il sera possible de déposer

des projets.

Un montant de 70 000 $ est réservé pour le volet 1 – maintien des chemins multiusages sur le TNO. Les organismes doivent présenter des demandes concernant l’entretien et la réfection de chemins multiusages.

Le volet 2 – mesures d’urgence permettra la réalisation de travaux d’urgence visant à remettre en état le chemin et assurer une circulation sécuritaire.

Dans le cadre du volet 3 – aide complémentaire au PADF, les projets admissibles seront ceux réalisés dans le cadre du PADF et acceptés par le conseil de la MRC.

En ce qui a a trait au volet 4 – aide complémentaire au programme de restauration des traverses de cours d’eau du MFFP, la MRC compte verser une aide financière complémentaire à celles prévues au Programme de restauration des traverses de cours d’eau du MFFP.

Cette aide complémentaire viendra réduire la part assumée par le promoteur, laquelle est établie à 10 % des coûts de la réalisation des travaux.

Pour connaître les modalités des programmes et se procurer les documents nécessaires au dépôt d’une demande, il est possible de consulter la section Fonds et Programmes du site Web de la MRC ou de communiquer avec Yves Beaudoin, ingénieur forestier.