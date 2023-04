Une 39e édition imposante du Salon du livre de la Côte-Nord

Les amants de livre et de littérature seront servis à souhait lors de la 39e édition du Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) au calendrier à la fin avril. Petits et grands y trouveront leur compte à l’une et l’autre des 200 activités à l’horaire avec la présence de 81 auteurs.

« Je suis très fière de la programmation qu’on a construit cette année. 200 activités pour une région comme la nôtre, c’est colossale avec les enjeux d’éloignement et financiers », se réjouit la directrice général de la Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord, Mélanie Devost. Elle renchérit en soulignant que l’événement à venir réjouira petits et grands.

La 39e édition se déroulera du 27 au 30 avril à l’aréna Guy Carbonneau pour une deuxième année consécutive. Certaines activités seront en dehors des murs. Quant à la Tournée littéraire jeunesse, ce sont 29 écoles pour 128 rencontres qui sont à l’horaire du 24 au 26 avril ainsi que le 1er mai.

Si l’an dernier, 104 rencontres étaient un nombre record, il est surpassé de beaucoup pour 2023. Mme Devost se disait aussi fier de cet aspect alors qu’une des missions premières de la Corporation est de mettre les jeunes en contact avec la littérature.

Présidence d’honneur

L’équipe du Salon du livre à confié la présidence d’honneur à un des auteurs québécois les plus lus autour du globe, Bryan Perro. L’homme derrière la série de livres d’aventures fantastiques Amos Daragon en sera, en quelque sorte, à une première présence à l’événement nord-côtier.

« J’y suis allé en 2004, mais j’ai pogné la gastro en débarquant de l’avion. De Sept-Îles, je me rappelle la chambre d’hôtel. Je n’ai pas vu la mer, pas vu les baleines », a-t-il par la voix de la vidéo. « J’invite les gens à venir me parler de livres, vivre le livre, la littérature. »

M. Perro fait partie des 81 auteurs qui seront de l’édition 2023 du Salon du livre de la Côte-Nord. Parmi les autres, on y retrouvera entre autres Jean-Philippe Baril-Guérardm Heather O’Neil, Patrick Senécal, Sébastien Diaz, Mickaël Bergeron, Victoria Charlton, Maya Cousineau et Carole Labarre.

Cette dernière, originaire de Pessamit, est d’ailleurs la récipiendaire 2023 du Prix littéraire Myriam Caron pour son premier roman, L’or des Mélèzes.

La directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord s’est dit emballée par la présence de nouveaux éditeurs pour cette année, avec notamment les Éditions Hannenorak et Éditions de Ta Mère « pour un lectorat de jeunes adultes » et le retour de Mémoire d’encrier pour ses 20 ans.

Le projet Choisis ton livre est aussi de retour pour une dixième édition en collaboration avec le Club Optimiste de Sept-Îles. Via un tirage un sort parmi les écoles qui visiteront le SLCN, 300 élèves recevront un livre d’un des auteurs du volet jeunesse.

La programmation complète se trouve au www.salondulivrecotenord.com. Vous pouvez vous procurer votre passeport ou votre billet journalier via le site, mais aussi vous inscrire pour certaines des activités spécifiques. Par ailleurs, l’organisation est toujours à la recherche de l’événement.

Le SLCN en bref

81 auteurs, dont 28 Nord-Côtiers

200 animations/activités

400 séances de dédicaces

6 tables rondes sur des sujets d’actualité

16 grands entretiens

4 lancements de livre

Poésie Party (en lien avec concours d’écriture)

Cabaret littéraire (nouveauté)

Soirée littérature grivoise

Table à dessins avec six illustrateurs, dont Tristan Demers

Un conte en pyjama avec Carine Paquin pour le livre La ferme de la Haute-Cour. La brebis qui voulait des amis (les 50 premières familles inscrites recevront le livre gratuitement)

Hommage à Pierre Rouxel (fondateur du Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière qui publie la revue Littoral)

Écrivain en résidence (2e année) – Auteur : Alexandre Dostie

L’équipe de la Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord, Marie-Soleil Vigneault (présidente du CA), Mélanie Devost (directrice générale), Nadia Dorval (responsable animation et communications) et Marie-France Lévesque (agente de liaison). Au centre, le visuel de l’affiche réalisé par l’illustratrice et auteure, la Nord-Côtière Émilie Pedneault.