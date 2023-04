Les Wildcats éliminent le Drakkar dans un septième match historique

Dans un scénario digne d’un blockbuster hollywoodien, le Drakkar a baissé pavillon au 7e match de sa série l’opposant aux Wildcats de Moncton7, s’inclinant au compte de 5-4 en prolongation. À l’image de la série, cette septième joute a été de véritables montagnes russes pour l’ensemble des joueurs et des amateurs des deux formations.

Le premier but de la partie est inscrit par Baie-Comeau. Matyas Melovsky tente une attaque au filet, laisse finalement le disque derrière lui. Justin Poirier le saisit au cercle gauche et installe l’attaque, puis repère immédiatement Isaac Dufort, laissé libre sur sa droite. Le capitaine décoche sur réception et a raison du gardien dans son déplacement de droite à gauche, son premier but en carrière en séries éliminatoires dans la LHJMQ.

Les Wildcats gagnent la mise en jeu de façon franche à la gauche d’Olivier Ciarlo. Le vétéran défenseur Oscar Plandowski reçoit la rondelle, déjoue habilement Charles-Antoine Dumont et marque à son tour son premier des séries d’un bon tir des poignets bas.

Moncton réussit quelques bonnes chances de marquer dans les derniers instants de la première, mais ne peut concrétiser. Notamment, Maxim Barbashev fin seul à la droite du gardien frappe la tige.

En début de deuxième, le Drakkar bénéficie d’une attaque à trois contre un, mais Jacob Steinman réalise un vol de la mitaine aux dépens de Charles-Antoine Dumont.

Un peu à l’image du premier but marqué par les Wildcats, Baie-Comeau fait bouger les cordages après une mise au jeu gagnée au cercle droit. Cette fois, c’est Félix Gagnon qui remporte le duel et le tir des poignets d’Isaac Dufort traverse gardien sous le bras, bon pour son deuxième du match et de la série.

Un peu passé la mi-partie, Moncton crée à nouveau l’égalité, à leur tour sur un long tir des poignets que le gardien voudrait certainement revoir. Cette fois, c’est le défenseur Anthony Hamel qui marque côté bouclier en entrée de territoire.

Alors en désavantage numérique, le Drakkar a une chance en or de prendre les devants pour une troisième fois. Melovsky frappe la barre transversale de plein fouet suite à une erreur du gardien, dont la sortie avait été interceptée par Dufort.

Les Wildcats prennent les devants pour la première fois du match en début de troisième période. N’étant pourtant pas reconnu pour ses talents offensifs, Anthony Hamel marque un deuxième but consécutif dans la partie, son troisième des séries. Rappelons qu’il avait donné la victoire aux Wildcats en prolongation à Baie-Comeau dans le match numéro 5.

La réplique du Drakkar ne se fait toutefois pas attendre. Une soixantaine de secondes plus tard, le tir d’Alexis Bernier n’est pas maîtrisé par le gardien et la rondelle bondit dans le filet dans la circulation. Marc-Antoine Séguin et Anthony Lavoie sont complices.

Avec tout juste moins de 5 minutes à jouer, Isaac Dufort écope d’une pénalité de 4 minutes pour avoir porté son bâton au visage d’Étienne Morin. Alors qu’il y avait déjà une pénalité de chaque côté, l’action débute à 4 contre 3 pour les Wildcats. Après quelques secondes, Vincent Labelle touche la cible avec un tir sur réception.

Baie-Comeau n’est cependant pas au bout de ses peines, puisqu’il y a toujours une pénalité à Dufort au tableau. À sa sortie du cachot, Dufort rachète sa pénalité qui aurait bien coûté la série au Drakkar, alors qu’il complète son tour du chapeau, acceptant la remise de Félix Gagnon.

Ce tour du chapeau est le 8e de l’histoire du Drakkar en séries éliminatoires. Le dernier s’était produit il y a 8 ans jour pour jour, le 11 avril 2015, réussi par Jérémy Grégoire face aux Foreurs de Val-d’Or.

La partie marque également l’histoire de la LHJMQ, puisqu’il s’agit de la première fois que la prolongation est nécessaire à 5 reprises dans une même série, un témoignage éloquent des duels âprement disputés que se sont livré les deux équipes. À ce moment, les deux équipes avaient compté un total de 24 buts chacune. Le prochain sera littéralement décisif.

Ce sont les Wildcats qui contrôlent l’action en prolongation et qui ont les meilleures chances en prolongation Le Drakkar croit bien avoir marqué peu après la mi-période, mais les arbitres et le juge de but ne bronchent pas, malgré la célébration des joueurs nord-côtiers. La reprise vidéo est nécessaire et il faut plusieurs longues minutes avant de rendre la décision. Au bout du compte, l’appel initial est maintenu.

Le but décisif est finalement inscrit en échappée par Maxim Barbashev, qui marque d’un tir du revers côté mitaine. Ceci met donc un terme à ce qui est probablement le duel éliminatoire le plus serré de l’histoire du Drakkar et certainement de celle de la LHJMQ. Malheureusement pour les Nord-Côtiers, il faudra encore attendre avant de savourer une présence au deuxième tour éliminatoire, chose qui ne s’est pas produite depuis 2015.