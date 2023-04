Tadoussac reçoit la Fête nationale régionale

La municipalité de Tadoussac accueillera la fête de la Saint-Jean-Baptiste le 23 et 24 juin sous la thématique Entrez dans la danse, et la population nord-côtière sera invitée à danser et mettre en valeur nos talents du monde de la danse.

Le comité a reçu plusieurs candidatures et après Baie-Comeau l’an dernier, c’est Tadoussac qui aura l’honneur de tenir les deux journées d’activités de la Fête nationale.

« On invite la population de Tadoussac et de toute la Côte-Nord à se mobiliser pour ce grand événement », indique Myreille Lalancette, coordonnatrice du Comité de la fête nationale de la Côte-Nord.

« La fête nationale représente l’occasion idéale de célébrer fièrement notre culture bien à nous. Je vous invite à vous joindre aux festivités de la fête nationale du Québec et à souligner ensemble toute la fierté que nous avons de partager cette culture qui nous est propre », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de l’Outaouais.

La programmation contenant les activités et leur heures respectives tenues à Tadoussac sera dévoilée le 19 mai, en plus de la tête d’affiche du spectacle de la soirée du 23 juin.