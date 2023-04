Championnats provinciaux RSEQ : Trois Nord-Côtiers des Panthères remportent le bronze

L’heure était aux Championnats provinciaux scolaire du RSEQ en fin de semaine dernière pour le volleyball et le basketball.

Pour le premier sport, le meilleur classement de la Côte-Nord appartient au Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre benjamin féminin et aux Frontaliers du Centre de service scolaire du Littoral juvénile masculin. Ils ont tous deux conclu leur tournoi en huitième place.

Toujours en volleyball, soulignons dans le juvénile masculin la médaille de bronze de trois Nord-Côtiers avec les Panthères de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph de Beauce, Charles Cormier (#9, Havre-Saint-Pierre), Alexis Leblanc (#4, Sept-Îles) et Alexy Leclerc (#8, Sept-Îles).

En basketball, seuls les Vikings de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau en juvénile masculin ont été en mesure de gagner une partie.

Championnat provincial de volleyball scolaire – RSEQ

Benjamin féminin (à Causapscal)

Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre

Préliminaires

vs Collège Durocher, Saint-Lambert : 0-2 (12-25/23-25)

vs Collège Laval, Laval : 2-0 (25-22/25-22)

vs Polyvalente Wilbrod-Dufour, Alma : 1-1 (25-11/22-25)

Match de positionnement

vs École d’Iberville, Rouyn-Noranda : 2-1 (17-25/25-15/15-12)

Matchs éliminatoires (Positions 1 à 8)

vs Académie les Estacades, Trois-Rivières : 0-2 (14-25/10-25)

Classement final : 8e/16

Benjamin masculin (à Amqui)

Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles

Préliminaires

vs École secondaire de Mortagne, Boucherville : 0-2 (17-25/20-25)

vs École d’Iberville, Rouyn-Noranda : 0-2 (14-25/21-25)

vs Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal : 2-0 (26-24/25-21)

Match de positionnement

vs Collège Reine-Marie, Montréal : 2-0 (25-22/25-19)

Matchs éliminatoires (Positions 9 à 16)

vs École Chavigny, Trois-Rivières : 2-0 (25-13/25-19)

vs Polyvalente Mgr Sévigny, Chandler : 1-2 (21-25/25-16, 16-18)

vs Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal : 1-2 (13-25/25-19/11-15)

Classement final : 12e/16

Cadet féminin (à Shawinigan)

Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles (SPB)

Préliminaires

vs Polyvalente Montignac, Lac-Mégantic : 0-2 (23-25/25-27)

vs École St-Alexandre, Gatineau : 0-2 (13-25/17-25)

vs Collège Durocher, Saint-Lambert : 1-1 (12-15/25-23)

Match de positionnement

vs Collège Villa-Maria, Montréal : 2-0 (25-22/25-13)

Matchs éliminatoires (Positions 9 à 16)

vs Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion : 1-2 (25-22/15-25/14-16)

Classement final : 14e/16

Cadet masculin (à Trois-Rivières)

Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles

Préliminaires

vs École St-Alexandre, Gatineau : 0-2 (21-25/18-25)

vs École Chavigny, Trois-Rivières : 2-0 (25-15/25-22)

vs Collège Jean-de-la-Mennais, La Prairie : 0-2 (10-25/9-25)

Match de positionnement

vs École secondaire Veilleux, Saint-Joseph-de-Beauce : 1-2 (25-23/22-25/14-16)

Matchs éliminatoires (Positions 9 à 16)

vs École Chavigny, Trois-Rivières : 2-0 (25-15/25-22)

vs Polyvalente la Samare, Plessisville : 0-2 (19-25/20-25)

vs Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal : 1-2 (25-15/21-25-10-15)

Classement final : 12e/16

Juvénile féminin (à Drummondville)

Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau

Préliminaires

vs École Horizon Jeunesse, Laval : 2-0 (25-16/25-17)

vs École secondaire La Ruche, Magog : 2-0 (25-18/25-23)

vs école secondaire Cardinal-Roy, Québec : 0-2 (13-25/16-25)

Match de positionnement

vs Académie les Estacades, Trois-Rivières : 1-2 (18-25/25-15/10-15)

Matchs éliminatoires (Positions 9 à 16)

vs Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion : 2-0 (25-23/25-21)

vs Collège Villa-Maria, Montréal : 2-1 (25-17/16-25/15-13)

vs École secondaire de l’Odysée, Chicoutimi : 1-2 (27-25/19-25/11-15)

Classement final : 10e/16

Juvénile masculin (à Drummondville)

Frontaliers du Centre de service scolaire du Littoral

Préliminaires

vs École secondaire de Mortagne, Boucherville : 0-2 (9-25/14-25)

vs Polyvalente des Îles, l’Étang-du-Nord : 0-2 (17-25/22-25)

vs École le Boisé, Victoriaville : 1-1 (25-20/22-25)

Match de positionnement

vs École d’Iberville, Rouyn-Noranda : 2-1 (21-25/25-13/15-11)

Matchs éliminatoires (Positions 1 à 8)

vs École secondaire Veilleux, Saint-Joseph-de-Beauce : 0-2 (18-25/22-25)

Classement final : 8e/16

Championnat provincial de basketball scolaire RSEQ

Benjamin féminin (à Trois-Rivières)

Spartiates de l’école secondaire Serge Bouchard de Baie-Comeau

Match 1 vs Séminaire Saint-François, Saint-Augustin-de-Desmaures : Défaite de 81-9

Match 2 vs Polyvalente Arvida, Jonquière : Défaite de 74-18

Match 3 vs Collège Esther-Blondin, Saint-Jacques : Défaite de 44-18

Classement final : 15e/16

Benjamin masculin (à Trois-Rivières)

Vikings de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau

Match 1 vs école secondaire Casavant, Saint-Hyacinthe : Défaite de 76-32

Match 2 vs Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke : Défaite de 76-41

Match 3 vs Collège de l’Assomption, L’Assomption : Défaite de 59-57

Classement final : 15e/16

Cadet féminin (à Sherbrooke)

Vikings de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau

Match 1 vs Collège Regina Assumpta, Montréal : Défaite de 92-24

Match 2 vs École St-Maxime, Laval : Défaite de 76-34

Match 3 vs École Curé-Mercure, Mont-Tremblant : Défaite de 57-26

Classement final : 16e/16

Cadet masculin (à Westmount)

Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles

Match 1 vs École Saint-Gabriel, Sainte-Thérèse : Défaite de 82-19

Match 2 vs Séminaire de Chicoutimi : Défaite de 65-30

Match 3 vs École secondaire de Rivière-du-Loup : Défaite de 43-25

Classement final : 16e/16

Juvénile féminin (à Sherbrooke)

Coyotes du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier

Match 1 vs École de la Magdeleine, La Prairie : Défaite de 67-22

Match 2 vs École Dorval-Jean-XXIII, Dorval : Défaite de 59-25

Match 3 vs Barthélemy-Joliette, Joliette : Défaite de 68-29

Classement final : 16e/16

Juvénile masculin (à Sherbrooke)

Vikings de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau

Match 1 vs École Centennial, Greenfield Park : Défaite de 69-38

Match 2 vs École du Coteau, Mascouche : Défaite de 52-36

Match 3 vs École secondaire de Rivière-du-Loup : Victoire de 48-43

Classement final : 14e/16