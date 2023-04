Les ateliers participatifs tenus à Forestville dans la journée du 19 avril ont réuni une trentaine de personnes représentant les organismes et les instances municipales et gouvernementales.

Vers une MRC plus accueillante : le plan se précise

Une trentaine d’acteurs importants du milieu municipal, gouvernemental, scolaire et communautaire de notre région étaient réunis pour une journée d’échanges à Forestville le 19 avril dans le cadre de l’initiative Vers une MRC plus accueillante. Les discussions serviront de carburant à l’élaboration du plan d’action qui mettra en mouvement les démarches pour accueillir convenablement les nouveaux arrivants.

L’initiative tenue dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC) du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), sera mise en marche pour 3 ans suivant l’adoption de son plan d’action par le conseil des maires de la MRC de la Haute-Côte-Nord.

Le comité de pilotage, composé de 6 personnes dont la conseillère en développement des communautés à la MRC Geneviève Dick, a la tâche d’analyser le contenu des discussions issues des rencontres entre les partenaires et celles avec la population.

Cette journée représente un pas vers l’avant dans l’avancement global du projet, auquel il reste 2 rencontres du comité de pilotage et 3 séances de consultation citoyenne avant l’adoption de son plan d’action finale.

Deux consultantes de la coopérative Niska, spécialisée dans la gestion de projets collectifs avec la participation de la population et des organisations et organismes, épaulent le comité de pilotage tout au long de la démarche.

Définir les enjeux

La crise de la pénurie de main-d’œuvre dans la province n’est pas sur le point de se résorber. Ayant déjà eu raison d’entreprises de la région, elle risque de prendre de l’ampleur si l’accueil de nouveaux travailleurs n’est pas pris en charge.

Autour des tables, les différents partenaires discutent des enjeux d’intégration comme le transport, le logement et la couverture cellulaire.

« Nos rencontres avec le comité ont pour but d’analyser le contenu des discussions des ateliers, et de dicter quelles seront les questions posées ultérieurement en consultation citoyenne pour avoir une meilleure vision d’ensemble des enjeux et des possibilités de solution », explique Geneviève Dick.

Trois dernières rencontres citoyennes seront tenues à Longue-Rive, Tadoussac et Colombier vers la fin du mois de mai. « À chaque fois qu’il y a une rencontre, nous analysons les résultats avec le comité. Vers la fin du mois de mai, nous serons en mesure de penser à des projets pertinents qui pourront être adoptés », poursuit la conseillère.

Geneviève Dick, la conseillère en développement des communautés à la MRC de la Haute-Côte-Nord, est aux premières loges de la prise de décisions avec le comité de pilotage.

Rencontres concluantes

Le 8 février dernier, les partenaires, les élus et les employeurs étaient invités à se faire entendre lors d’une journée d’ateliers suivant le démarrage de l’initiative Vers une MRC plus accueillante.

« La journée du 8 février s’est super bien passée. Il y a eu plus de gens que prévu, et ils ont été très volubiles sur les enjeux et les besoins », relate Mme Dick.

Le comité de pilotage se réunira une dernière fois en automne afin d’officialiser ses recommandations qui mèneront ultimement à la mise en route des projets, financés à 75 % par le MIFI.

« Nous entreprendrons même l’embauche d’une ressource additionnelle pour gérer les projets qui seront avancés dans le plan d’action. La personne qui occupera le nouveau poste se chargera de piloter tout ça », détaille la conseillère.

Le plan d’action sera déposé au mois de novembre, et les projets relatifs à l’accueil des nouveaux arrivants démarreront en 2024.