Succès pour le Bonspiel Invitation Les Crabiers du Nord

La 9e édition du Tournoi invitation 2023 Les Crabiers du Nord fut tenue du 14 au 16 avril dernier au Club de Curling de Forestville.

En plus du repas crevettes et crabe du vendredi et des repas du samedi et dimanche, il y avait l’équivalent de 5 000 $ en bourse.

L’équipe gagnante classe A de Sept-Îles composée de Jean Marchand, François Boulay, Éric Perron et Raphaël Arsenault s’est méritée 1 200 $ en bourse.

L’équipe de Kénogami qui remporte la consolation classe A est composée de Jean Émond, Sarto Hébert, Robert Dumont et Gary O’Connor s’est vu remettre une bourse de 600 $.

L’équipe gagnante classe B de Chicoutimi repartie avec 900 $ en bourse avait comme membres Yannick Martel, François Gionest, Jean-François Charest et Jean-Pierre Larouche.

En classe C, l’équipe gagnante de Sept-Îles était composée de Pierre Morin, Gaby Lanoue, Guy Frigon et Mario Jourdain et s’est vu remettre une bourse de 300 $.

L’équipe de Forestville composée de Yanick Bérubé, Marie-Michèle Émond, Stéphane Savard et Benoit Forest s’est classée demi-finaliste classe B, et a obtenu une bourse de 300 $.