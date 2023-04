Greta Bédard officiellement nommée PDG de la Société des traversiers du Québec

Greta Bédard a officiellement été nommée présidente-directrice générale de la Société des traversiers du Québec (STQ) le 18 avril. Elle occupait ce poste de façon intérimaire depuis le 8 décembre.

Première femme à la tête de la STQ, Mme Bédard possède une expérience de plus de 20 ans au sein de la société d’État et cumule plus de 40 ans dans le domaine maritime, domaine traditionnellement masculin.

Diplômée en navigation de l’Institut maritime du Québec, elle est détentrice d’un certificat en gestion des ressources humaines delà TELUQ, d’une maitrise en administration des affaires de l’UQAR et d’une attestation au programme gouvernemental d’apprentissage du gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise de l’ENAP.

Elle terminera sous peu l’Accréditation d’administrateurs de sociétés à l’Université Laval.

Fondatrice en 1986 de la Coopérative des travailleurs maritimes de l’industrie et gestionnaire de la compagnie Coopmar, la PDG y a poursuivi sa carrière de capitaine en plus d’en être gestionnaire. Elle a également agi comme capitaine pour Navimar Corporation ltée et à la Société Inter-Rives de l’Île-Verte.

Elle a joint la STQ en 2001 comme directrice de traverse à Tadoussac, puis à Matane. En 2016, elle a accepté un poste de directrice de la formation continue de l’Institut maritime du Québec, mais visiblement, son attachement pour la STQ était plus fort et Mme Bédard est revenue à la STQ en 2017 comme vice-présidente, d’abord à l’exploitation et ensuite aux immobilisations.

