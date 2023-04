600 000 $ pour accélérer la réalisation de 12 logements sociaux à Forestville

Les 12 logements sociaux et abordables à construire dans le cadre du projet de Villa Forestville – phase 3, seront réalisés plus rapidement que prévu grâce à un investissement de 600 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Les récentes augmentations des coûts de construction, de financement et d’assurance sont venues déséquilibrer le montage financier de nombreux projets d’habitation.

« Des interventions ciblées s’avéraient nécessaires. Ainsi, les sommes investies permettront à l’organisme promoteur d’éviter qu’il ait à absorber à lui-seul ces hausses de coûts », affirme le gouvernement du Québec par voie de communiqué.

Le projet d’habitation en question consiste en la réalisation de la phase III de la Villa Forestville par

la construction de 12 logements qui seront destinés à des personnes aînées.

« Je suis extrêmement heureux de voir que notre gouvernement prend tous les moyens à sa disposition pour que la réalisation de projets d’habitation ne soit pas ralentie par une conjoncture plus difficile. Au contraire, nous venons en point d’appui aux efforts qui sont déployés par nos précieux partenaires, dont la Ville de Forestville et la Villa Forestville pour que la phase III voit le jour le plus rapidement possible », souligne le député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Notons qu’une entente tripartie entre chacune des municipalités et la Société d’habitation du Québec scellera les conditions nécessaires à l’octroi des sommes d’argent.