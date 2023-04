Vol de données chez Desjardins : réclamez votre 90 $ aujourd’hui

Le 20 avril est la dernière journée offerte aux clients de Desjardins ayant été victimes du vol de données survenu en 2019 pour réclamer leur indemnité de 90 $ pour perte de temps.

Une somme totale de 168 M$ est accordée par l’institution financière afin d’indemniser les 9 millions de clients qui sont couverts par le Règlement des actions collectives concernant la mégafuite de renseignements personnels.

Pour réclamer son dû, il faut se rendre sur le site web https://www.reglementdesjardins.com. Quelques minutes et le tour est joué.

Il y a deux indemnités possibles :

Un montant en cas de perte de temps liée à la fuite de renseignements personnels, basé sur un taux horaire de 18 $ jusqu’à un maximum de 90 $, soit 5 heures (date limite : 20 avril 2023);

Jusqu’à 1 000 $ en cas de vol d’identité (date limite 20 octobre 2025).

En ce qui concerne la somme pour perte de temps, dont les réclamations se terminent aujourd’hui, il suffit de cocher les Actions compensables de perte de temps.

Par exemple, on propose l’inscription aux services d’Equifax ou de TransUnion, mettre en place et ajuster des alertes relatives aux services de surveillance, dont l’alerte à la fraude, résoudre tout problème survenant lors d’une demande d’approbation de crédit, en raison de la mise en place du service de surveillance ou d’une alerte à la fraude, etc.

Aucune documentation n’est requise.

« Si vous réclamez pour une perte de temps totalisant 3 heures ou moins, vous n’aurez qu’à cocher les Actions compensables qui s’appliquent à vous et indiquer le temps consacré. Si vous réclamez pour une perte de temps totalisant plus de 3 heures, vous devrez fournir une courte description, dans vos propres mots, des Actions compensables qui s’appliquent à vous et indiquer le temps consacré », explique d’ailleurs Desjardins.