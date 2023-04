La Ruche se déploie sur la Côte-Nord

Nancy Boucher, directrice régionale de la Ruche Côte-Nord et Frédéric Auger, président-directeur général de la Ruche

C’est à Sept-Îles qu’a été officiellement lancée la plateforme de sociofinancement La Ruche pour la région de la Côte-Nord.

La Ruche Côte-Nord permettra aux entrepreneurs, aux organismes et aux promoteurs de financer leur projet ou leur idée avec la contribution de la population.

L’obtention du financement est l’un des freins pour se lancer en affaires, explique Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche. Ainsi, la plateforme de sociofinancement qui est 100% québécoise permet d’avoir une autre alternative pour trouver l’argent nécessaire.

Pour obtenir des fonds sur la Ruche, le promoteur doit offrir une contrepartie.

« Une contrepartie, ça peut être un produit ou un service. Par exemple, quelqu’un voudrait partir un nouveau centre de tennis, il pourrait offrir des abonnements », indique M. Auger.

La direction de La Ruche Côte-Nord sera chapeautée par Nancy Boucher.

Un projet salué par les élus

Pour le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, et le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, l’implantation de la Ruche Côte-Nord est importante pour soutenir des projets entrepreneuriaux qui viendront diversifier l’économie de la région.

« On sait qu’ici on a beaucoup d’entreprises minières et forestières. Par contre, avoir une diversité dans l’économie locale ça aiderait à passer à travers des crises », affirme Alain Thibault.