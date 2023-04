Hydro-Québec rencontre les entrepreneurs à Forestville

Dans le cadre d’un dîner organisé en collaboration avec la Chambre de commerce Haute-Côte-Nord, quatre représentants d’Hydro-Québec ont rencontré des entrepreneurs de la région le 24 avril sur le thème, Comment faire affaire avec Hydro-Québec?

Une quinzaine de gens d’affaires susceptibles de transiger avec la société d’État ont assisté à la présentation dirigée par la présidente de la Chambre de commerce Stéphanie Gagnon, et Julie Valois, conseillère en approvisionnement stratégique à la direction principale d’Hydro-Québec.

Cette dernière a profité de l’occasion pour informer les participants du nouveau portail mis à leur disposition, l’Espace Approvisionnement. Grâce à cet outil, les éventuels fournisseurs d’Hydro-Québec bénéficieront d’une mise à jour autonome du dossier d’entreprise, une inscription d’emblée aux avis d’appels au marché dans les secteurs d’activités ciblés tandis qu’un échange d’informations sera créé avec le responsable du dossier d’Hydro-Québec au moyen de la messagerie intégrée.

« Nous avons de gros contrats qui s’en viennent, il y a eu ceux aux centrales Bersimis mais il y aura aussi ceux aux centrales Outarde-2, Manic-3 et Manic-5 où le revêtement de plusieurs bâtiments seront refaits » a précisé Cathy Hamel, conseillère en communications et collectivités.

Parmi les questions des gens présents, les plus pertinentes ont abordé la clause de remboursement d’Hydro-Québec par laquelle la société d’État versait des ristournes aux entrepreneurs effectuant de la sous-traitance localement, ainsi que les délais et procédures laborieuses des fournisseurs pour obtenir leur dû après une prestations de services.

Madame Hamel a confirmé que la clause de remboursement n’est plus de mise chez Hydro-Québec en raison des problèmes de fraude et de reddition de compte observés au cours des dernières années, et a invité les fournisseurs à communiquer avec elle lorsqu’ils éprouvent des problèmes de paiement ou qu’ils sont perdus dans les dédales administratifs qu’imposent une multinationale de cette envergure.