Exposition photo Portraits d’Asie : capturer la beauté du quotidien

Chloé Chartrand présentait son exposition de photographies d’Asie intitulée Portraits d’Asie au café-bar le Kiboikoi le jeudi 13 avril dernier. L’exposition, qui présente des photos des pays d’Asie du Sud-Est comme le Myanmar, la Thaïlande et les Philippines, regorge de clichés de paysages enchanteurs et de la vie quotidienne des habitants capturée en toute simplicité.

C’est lors d’un grand voyage en Asie en 2015 que Chloé Chartrand a braqué sa caméra partout où elle pouvait.

« J’ai toujours apporté mon appareil photo avec moi en voyage pour prendre le plus de photographies possible », raconte-t-elle.

L’escouminoise d’adoption, à l’emploi de Parcs Canada depuis son arrivée, a découvert le Myanmar par l’entremise d’un documentaire qui montrait la vallée de Bagan, un lieu du patrimoine mondial de l’UNESCO reconnu pour ses nombreux temples birmans datant du Moyen-Âge.

« Le Myanmar avait l’air d’un pays très authentique, et ça m’a donné le gout d’y aller », explique-t-elle.

Pays sous haute tension

L’histoire du Myanmar est caractérisée par la prise du pouvoir par une junte militaire en 1962, qui a mis en place une dictature socialiste inspirée de l’Union soviétique.

Tous les aspects de la vie civile, comme les médias, les communications et les entreprises, sont centralisés et nationalisés par les militaires.

La population birmane est alors coupée du monde extérieur, et le Myanmar devient l’un des pays les plus appauvris de la planète. C’est en novembre 2015, un peu avant la visite de la photographe, que les premières élections du pays ont lieu.

« Lorsque nous nous y trouvions, c’était un climat assez spécial », révèle Chloé Chartrand. « Les gens nous disaient qu’ils n’auraient jamais parlé à des étrangers occidentaux avant, de peur de subir la peine de mort de la part des autorités », conclut-elle.

Aung San Suu Kyi, présidente du parti de la Ligue nationale pour la démocratie, a été élue à deux reprises avant d’être renversée par un coup d’État en février 2021.

Une culture stupéfiante

Contrairement à d’autres destinations populaires de l’Asie du Sud-Est, le Myanmar a tardivement fait son entrée dans le monde moderne, longtemps à l’abri des promoteurs.

« Le Myanmar est assez différent des Philippines, du Vietnam ou de la Thaïlande. Il y a moins de touristes, et ça a fait qu’ils ont beaucoup gardé leur culture et leur façon de faire », révèle l’escouminoise.

Chloé Chartrand assiste également au Festival des Lumières, qui célèbre dans la mythologie bouddhiste la fin du carême et des moussons, et le retour du Bouddha sur terre. Tout ou presque est illuminé : pagodes, maisons, monuments et jardins.

« Dans l’exposition, il y a des portraits qui mettent en lumière la vie de tous les jours, et des paysages avec des contrastes impressionnants. C’était vraiment impressionnant d’y être à ce moment-là », décrit la photographe.

« Les Birmans sont très fiers de leur culture, et de qui ils sont », conclut-elle.

Statue géante du Bouddha au repos au temple Maha Bodhi Tataung au Myanman. Photo Chloé Chartrand

En toute simplicité

Tout à bien tombé pour la photographe. « Ça faisait un temps que mes photographies dormaient dans un disque dur. Avec le Kiboikoi, c’est vraiment simple et les gens sont intéressés, comparativement aux régions urbaines où je ne me voyais pas organiser ce genre d’exposition », détaille la photographe.

Pour elle, voyager permet d’ouvrir son esprit et de faire tomber certaines barrières et préjugés érigés par la force de l’habitude.

« Voyager permet d’avoir d’autres perspectives sur la vie. En Asie les gens vivent de manière totalement différente de la nôtre, et leur quotidien m’a beaucoup inspiré », laisse-t-elle entendre.

« Nous sommes à quelques pas du fleuve et souvent on oublie à quel point c’est majestueux. Il y a quelque chose d’intéressant à capturer la beauté des paysages avec la normalité de la vie quotidienne », raconte Chloé Chartrand.

Rien n’exclut la tenue d’une éventuelle exposition photo, cette fois avec des photos d’autres pays. « J’ai déjà visité beaucoup de pays européens et d’Amérique centrale, dans lesquels j’ai pris beaucoup de photos. Donc ça reste à voir », estime-t-elle.