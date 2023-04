Pétition pour la protection de la rivière Magpie : un petit geste pour une grande rivière

Dans la foulée de la récente sortie du documentaire « Après la Romaine », la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) invite les Québécois à prendre le clavier pour rappeler à Hydro-Québec la nécessité de protéger de façon immédiate, et pérenne, la rivière Magpie.

Le documentaire, diffusé depuis jeudi sur Tou.TV, rappelle les grandes lignes de l’histoire hydroélectrique récente sur la Côte-Nord. « On fait du pouce sur la sortie du film. On se dit que si 1000 ou 1500 lettres parviennent à Hydro-Québec de gens qui disent de ne pas toucher à la Magpie, ça sonnera une cloche. C’est le temps que la société d’État se positionne, qu’on raye définitivement la Magpie des projets hydroélectriques futurs », indique Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation à la SNAP.

Le destin de la rivière petit Mécatina a retenu l’attention ces derniers temps, mais son sort ne devrait pas occulter celui de la Magpie, rappelle M. Boudreault. « La Mécatina, sans dire que tout le monde est pris par surprise, je pense que les communautés sont en train d’y penser. Il y a peut-être plus une volonté de miser sur des projets de nature hydroélectrique dans ce secteur-là.La Romaine, elle n’est pas loin de la Magpie et les communautés ont un historique, ils ont fait leur part», avance M. Boudreault.

Il rappelle que lors de la mise en chantier de La Romaine, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement avait imposé la condition de protéger une rivière d’envergure similaire. « Le BAPE a dit : « si la Romaine va de l’avant, il faut protéger une rivière équivalente » et la Magpie est la seule qui reste. C’est la plus similaire et ç’a été étudié scientifiquement. Il faut arrêter ce discours «inquiétez-vous pas, on n’a pas de projet ». Depuis 2017, on se fait servir un discours comme ça, qu’ il « faut évaluer les besoins énergétiques »… Là, on demande un engagement ferme de Hydro Québec.»

La pétition est en ligne depuis mardi matin et les personnes intéressées sont invitées à personnaliser le message qu’elles achemineront à la société d’État.

« Ce qu’on entend dans le réseau de la part des experts, c’est qu’on n’a pas besoin de nouveau barrage pour répondre aux besoins si on augmente l’efficacité énergétique et qu’on mise sur l’éolien, le solaire, la réfection des barrages existants… Nous, on se demande : est-ce que le plan est de harnacher nos rivières une après l’autre? »

Pour signer la pétition, c’est ici.