Le conseil des maires de la MRC Haute-Côte-Nord divisé

La résolution d’adoption de projets dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec a été battue à 5 votes contre 4 lors de la réunion extraordinaire du conseil de la MRC du 1er mai.

7 projets ont été retenus par le comité de sélection voté par la MRC dans le cadre du PMVI, totalisant une somme de 1 403 732,70 $. Les sommes combinées des projets dédiés à la ZEC de Labrieville et la ZEC Chauvin totalisaient plus de 450 000 $.

La ville de Forestville et les municipalités de Sacré-Cœur et des Bergeronnes comptaient 4 projets dont la valeur totale se chiffrait à un peu plus de 850 000 $. Donald Perron, le maire de la municipalité de Longue-Rive, a tenu à prendre la parole pour souligner l’absence de projets dans les 6 autres municipalités du territoire.

« La direction de la MRC nous avait dit qu’il y en aurait pour tout le monde. Ce n’est pas normal qu’environ 1,3 M$ sur 1,4 M$ se retrouvent à quatre endroits dans la MRC, dont les deux municipalités les plus nanties », a-t-il déclaré.

« Les municipalités les plus dévitalisées n’ont rien reçu. Même pas des miettes », a-t-il conclu.

Le fait que deux ZECS reçoivent des fonds dans le cadre du PMVI constitue une incongruité aux yeux de l’élu de Longue-Rive.

« Pour ma part, je ne peux pas appuyer ce processus-là. Je le fais par solidarité et souci d’équité pour les payeurs de taxes de toutes les municipalités. L’injustice est tellement évidente qu’elle saute aux yeux », a-t-il mentionné.

La préfète et mairesse de la ville de Forestville Micheline Anctil a tenu à souligner la rigueur du travail effectué par la MRC.

« C’est très clair que la MRC s’est donné des règles et un cadre de gestion avec des critères et des façons de faire. Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est qu’il y a pour 4 millions de dollars de déceptions » a-t-elle illustré.

La préfète a indiqué que 25 % de l’enveloppe allait toutefois être dédiée à un projet régional incorporant toutes les municipalités dans son processus. « Ce sera un projet régional qui reviendra devant le conseil pour que l’on puisse l’entériner afin qu’il serve à toute la région », a-t-elle rétorqué.

Pour les maires de Portneuf-sur-Mer et de Tadoussac, l’adoption des 7 projets suscitait un questionnement.

« Je respecte les critères qu’on avait. Mais il faut s’admettre qu’on a fait des erreurs et que l’on s’est trompé. Je suis d’accord avec M. Perron, chaque municipalité aurait dû être incorporée dans l’ensemble de ces sommes », a expliqué Richard Therrien de Tadoussac.

« On s’attend à avoir des réponses sur les raisons qui font qu’un projet n’a pas été accepté, pour défendre ce qui a été argumenté lors de la présentation des projets », a tranché pour sa part Jean-Maurice Tremblay de Portneuf-sur-Mer.

La proposition d’adoption fut soumise au vote à main levée. Les votes de l’élue de Forestville et de son représentant, de la maire de Sacré-Cœur et du maire des Escoumins ont été battus par les 5 votes des élus de Tadoussac, Les Bergeronnes, Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer et Colombier.