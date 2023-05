(PHOTOS) Tournoi de soccer scolaire : la popularité ne se dément pas

Le soccer continue d’avoir la palme chez les jeunes de Baie-Comeau et des environs. L’Association de soccer mineur de Baie-Comeau (ASMBC) a reçu 575 inscriptions pour la 63e édition du tournoi de soccer scolaire qui s’est tenu du 24 au 30 avril au stade Médard-Soucy.

« Nous sommes très heureux de notre tournoi. Quelques centaines de spectateurs sont venus chaque jour encourager nos jeunes. Particulièrement vendredi soir, samedi et dimanche, les estrades étaient toujours pleines au stade Médard-Soucy », témoigne Mathieu Pineault, président de l’ASMBC.

Rappelons que les joueurs participants provenaient des écoles primaires et secondaires de Baie-Comeau, ainsi que de Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Ragueneau, Forestville et Les Bergeronnes. « La popularité du tournoi scolaire ne se dément pas. On a progressé cette année avec 76 équipes et un total de 120 matchs », ajoute M. Pineault.

Du soccer féminin était aussi à l’honneur durant la semaine alors que quatre équipes séniores ont croisé le fer et trois équipes entièrement féminines participeront au camp de sélection des Jeux du Québec dans les prochaines semaines.

Pour bien conclure l’événement sportif, l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau a remis un chèque de 250 $ à deux organismes, soit l’Accueil Marie de l’Incarnation et la Maison des familles.

Résultats

Chez les joueurs du primaire 1re et 2e années, l’or a été remporté par Leventoux, l’argent par Les Dunes et le bronze aussi par Leventoux.

Du côté des 3e et 4e années, l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau a tout récolté, tant l’or, l’argent que le bronze. Les joueurs de 5e et 6e années de Bois-du-Nord ont réussi à gagner deux médailles, soit l’or et le bronze tandis que l’argent a été mérité par l’école Trudel.

Passons maintenant chez les élèves du secondaire. Chez les premier et deuxième secondaires, c’est l’école Serge-Bouchard qui a fait le plein de médailles. Quant aux secondaires 3, 4 et 5, la polyvalente des Rivières est montée sur la première marche du podium alors que l’école Serge-Bouchard a obtenu l’argent et le bronze.

Galerie photo