Colloque Azimut: « Le développement durable, c’est payant! »

Entrepreneurs, vous souhaitez faire mieux en matière d’environnement, l’économie circulaire vous fait de l’oeil ou vous avez de bons coups à partager ? Le colloque Azimut est pour vous.

Le 10 mai prochain, les entreprises de la Côte-Nord sont conviées au 3e colloque Azimut, une journée orientée sur le développement durable qui se tiendra à Sept-Iles.

« Le but du colloque, c’est de réunir tout le monde sous le même toit, de prendre le temps de réfléchir a ce qu’on peut faire ensemble pour améliorer nos pratiques» indique Julie Duchesne, agente d’économie circulaire à la SADC Côte-Nord.

Plusieurs conférences et ateliers animés par des experts en développement durable auront comme mission de rendre le développement durable attrayant.

Le réseautage est un bénéfice collatéral non négligeable du colloque, estime Mme Duchesne.

« Comment on peut partager les intrants et les extrants de chacun pour éviter l’enfouissement? Les déchets des uns peuvent devenir la matière première des autres! On est en région éloigné, on a tout intérêt à mutualiser, à penser en dehors de la boîte, et c’est un des buts du colloque », renchérit-elle.

Un volet du colloque sera orienté vers les technologies propres : éoliennes, récupération d’eau de pluie, électrification des transports… « Il y aura des représentants au niveau des finances pour parler des subventions qui existent pour les entreprises qui veulent effectuer un virage vert », explique-t-elle. À titre d’exemple, elle mentionne la subvention de 75% à laquelle les entreprises qui veulent passer du mazout à une forme d’énergie propre. «C’est écologique, économique et ça donne immédiatement une plus value au bâtiment! »

Les entrepreneurs intéressés ont jusqu’au 7 mai pour s’inscrire à l’événement. « On est en opération séduction! On fait du porte à porte pour inviter directeme

À ceux qui craignent que l’événement soit un rendez-vous « grano », Julie Duchesne à quelques mots à dire. «on parle juste environnement, écologie, les gens n’écoutent pas toujours, mais quand on parle de rentabilité, là, c’est intéressant. Il y a de l’argent à faire avec l’environnement! »