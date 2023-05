Retour de la collecte des encombrants sur inscription

La MRC de la Haute-Côte-Nord désire informer les citoyens que la période d’inscription pour la collecte des encombrants est débutée.

Les citoyens de chaque municipalité du territoire pourront désormais, à raison d’une semaine par mois sur inscription seulement, bénéficier d’une collecte et se départir de leurs objets volumineux.

Il est possible de s’inscrire en remplissant le formulaire sur le site Web de la MRC dans la section

Service aux citoyens/Matières résiduelles/Bacs et collectes (www.mrchcn.qc.ca) ou encore en

appelant le Service technique et de l’environnement au 418 233-2102, poste 245.

Les écocentres du territoire sont également à la disposition des résidents et des entreprises afin

de se départir des encombrants correctement.