Le Tour du Silence à Sept-Îles et Baie-Comeau

L’été est à nos portes et on sort les vélos. Chaque année, des cyclistes perdent la vie ou sont victimes d’accident. Dans un objectif de commémoration et de sensibilisation au partage de la route, un Tour du Silence est organisé dans plusieurs municipalités. Sept-Îles et Baie-Comeau sont parmi les villes au calendrier de l’événement du 17 mai.

Pour la Fédération québécoise des sports cyclistes, le Tour du Silence se veut une occasion unique de sensibiliser la population à la sécurité routière. C’est la raison pour laquelle elle souhaite faire la promotion et soutenir les organisateurs dans la réalisation de Tours du Silence, événement de vélo, à travers la province.

Pour l’événement à Sept-Îles, le départ se fera à 16h de la tente jaune du Vieux-Quai pour un parcours d’environ 11 km. Les participants doivent au préalable s’inscrire via le tourdusilencequebec.com/tour-du-silence-sept-iles.

Le port du casque est obligatoire pour tous. Pour en savoir plus sur ce rendez-vous, référez-vous à l’événement Facebook Tour du Silence 2023 – Sept-Îles. La boutique Mon Vélo est partenaire.

À Baie-Comeau, le Tour du Silence est organisé par la Corporation Véloroute des Baleines. Le point de rencontre se fera à 17h30 de l’Accueil Marie de l’Incarnation du 1 000, rue de Bretagne. Le départ sera donné à 18 h pour un parcours de 9,5 km. Pour information et inscription : tourdusilencequebec.com/tour-du-silence-du-baie-comeau/.