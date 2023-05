L’approvisionnement en fer cause un retard aux travaux du quai de Forestville

Les travaux de réfection au quai de Forestville sont en marche depuis près de trois mois et ils vont bon train, selon la mairesse Micheline Anctil, à l’exception de quelques retards dans l’approvisionnement du fer.

« Il fallait s’y attendre, ça fait partie des aléas », a-t-elle souligné lors de la séance municipale du 9 mai.

L’entrepreneur qui réalise les travaux, R&G St-Laurent de Baie-Comeau, a fourni des photos qui seront publiées sur la page Facebook de la Ville de Forestville.

« On a demandé aux citoyens de ne pas s’approcher, de respecter que c’est un chantier qui a une zone sécurisée. On comprend que les citoyens veulent voir ce qui se passe, c’est une belle curiosité. On a pensé publier des photos au fur et à mesure de l’avancement des travaux », a dévoilé l’élue.

Le conseil municipal prépare déjà la phase 2 de la réfection majeure qui consistera à « compléter le tablier de béton et ce qu’on appelle les garde-roues pour ne pas que les véhicules s’inclinent dans la mer », a précisé Mme Anctil.

Les élus ont d’ailleurs adopté trois résolutions pour déposer des demandes d’aide financière afin de les aider à réaliser le projet à moindre coût pour les citoyens.

Les investissements nécessaires pour ces travaux supplémentaires ne sont pas encore déterminés, mais l’équipe municipale est rendue à cette étape. Le tablier et les garde-roues font partie de la structure pour utiliser le quai. Les travaux seront donc réalisés dès que possible », a fait savoir la mairesse.

Rappelons que les travaux de réfection du quai devraient se terminer en juillet si tout se déroule comme prévu.

Aéroport

L’aéroport de Forestville a également été l’hôte d’une réfection majeure. Le balisage des lumières est maintenant complété. Toutefois, les élus ont demandé la correction de l’emplacement de l’héliport qui avait été déplacé à la suite des travaux, mais trop loin de l’avitaillement.

« Le H de l’héliport, au niveau des travaux d’ingénierie qui ont été faits, il est en place, mais comme on a agrandi le tablier, les ingénieurs l’ont déplacé. Le plus long boyau qu’on peut avoir pour avitailler c’est 80 pieds, c’est ce que nous avons. On est trop loin pour l’avitaillement. L’autre option serait de déplacer notre réservoir d’essence, mais ce n’est pas favorable », a expliqué Micheline Anctil.

La firme WSP a été mandatée pour réaliser la correction. Ce sera la dernière opération pour conclure les travaux. « Après ça, on sort le ruban rouge », s’est exclamée Mme Anctil.