Direction générale du Festival de la chanson de Tadoussac : un nouveau visage en poste

Myriam Sénéchal devient la nouvelle directrice générale du Festival de la chanson de Tadoussac et remplacera Julien Pinardon, en poste depuis 2017. Il s’agit de la première femme à occuper le poste depuis sa création il y a 39 ans.

Julien Pinardon, directeur général du Festival depuis 2017, assurera la 39e édition avec la nouvelle directrice avant de quitter pour de bon en juillet.

« Dans l’optique de bien réaliser la transition, nous allons faire le festival à deux pour mieux comprendre son fonctionnement, et je serai seule à partir du mois de juillet », détaille Myriam Sénéchal.

Le travail n’effraie pas la nouvelle directrice. Également codirectrice du Théâtre des Béloufilles, madame Sénéchal prévoit s’engager simultanément sur les deux fronts.

« Ce sera une année d’adaptation. Je vais voir comment ça se passe pour moi à la barre du Festival et du Théâtre des Béloufilles, mais j’aimerais rester impliquée dans les deux organisations », laisse-t-elle entendre.

Terminant bientôt un emploi de gestion avec des organismes communautaires au Nunavik, Myriam Sénéchal rentrera bientôt s’établir à Tadoussac.

« Ça fait plusieurs années que je demeure à Tadoussac durant l’été, et le reste de l’année à l’étranger ou à Montréal », explique-t-elle. « Je vais m’installer à Tadoussac à l’année très prochainement », ajoute-t-elle.

La 39e édition est déjà toute montée, il ne reste qu’à y prendre part pour la nouvelle directrice et les festivaliers. « Ça me rend très fébrile. L’équipe du Festival est extrêmement solide et fiable, et ça me rassure de travailler avec eux pour mener le Festival plus loin », poursuit-elle.

Questionnée à savoir quelle amélioration elle désirait apporter au Festival, Myriam Sénéchal préfère laisser la présente édition se dérouler.

« L’objectif après l’édition de cette année est de déterminer nos objectifs à court, moyen et long terme, mais pour l’instant je vais m’initier aux fonctionnements », conclut-elle.